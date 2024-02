Max Verstappen über Ferrari-Wechsel: Nicht jetzt, aber sag niemals nie!

Sebastian Vettel hat es 2015 bereits vorgemacht, im kommenden Jahr wechselt Lewis Hamilton zu Ferrari. Könnte sich auch Max Verstappen einen Wechsel zu den Italienern vorstellen? "In meinem Leben weiß ich aus meinen bisherigen Erfahrungen, dass man niemals nie sagen sollte. Aber für mich ist es jetzt nicht einmal in meinem Kopf", stellt der Niederländer klar.

Das würde sich wohl auch nicht ändern, wenn Verstappen sechs oder sieben WM-Titel mit Red Bull auf dem Konto hätte. "Nein, nicht unbedingt", glaubt der 26-Jährige. "Ich verstehe schon, es ist eine schöne Marke, die in diesem Sport viel erreicht hat. Aber im Moment ist mein Kopf nur bei diesem Team. Das ist es, womit ich meine Zeit verbringe. Alles andere ist zweitrangig."

"Ich will nicht respektlos klingen oder ähnliches. Ich habe großen Respekt vor der Marke Ferrari, aber ich bin sehr glücklich da, wo ich im Moment bin", begründet Verstappen seine aktuelle Entscheidung. "Ich fühle mich in meinem Umfeld wohl, also gibt es für mich nichts, was ich ändern möchte oder was auch immer."

"Schwer, eine Meinung dazu zu haben"

"Wenn man davon träumt, für Ferrari zu fahren, dann verstehe ich, dass man dorthin will", sagt der dreifache Weltmeister am Rande der Präsentation des RB20. "Und noch einmal: Wir kennen die Gespräche nicht, die sie bei Mercedes und Ferrari geführt haben, was versprochen wurde, was sie denken, was kommt. Deshalb ist es schwer, eine Meinung dazu zu haben."

"Von unserer Seite aus kann man also keine ehrliche Einschätzung abgeben, warum man diese Entscheidung trifft", erinnert Verstappen, der keine Bewertung abgeben möchte, sich nach Aussage von Helmut Marko allerdings darüber amüsiert. "Aber wenn er mit diesem Schritt glücklich ist, dann sollte er gehen, ich denke, es wird cool aussehen. Und natürlich hoffe ich für sie, dass es ein Erfolg wird, aber das weiß man im Moment noch nicht."

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe sei überraschend. "Das macht es für das gesamte Team ein wenig schwieriger, das ganze Jahr über zusammenzuarbeiten", glaubt der Red-Bull-Pilot. "Aber natürlich ist jeder ein Profi, also bin ich sicher, dass sie damit umgehen können, auch weil sie schon so viel Erfolg zusammen hatten. Aber natürlich werden Sie an bestimmten Meetings nicht teilnehmen dürfen."

Ob der Wechsel möglicherweise sogar ein Vorteil für Verstappen und Red Bull sein könnte? "Nun, ich denke nicht darüber nach, ob es uns nützt oder nicht", bleibt der Niederländer diplomatisch. "Letztendlich müssen wir uns nur auf uns selbst konzentrieren, das ist schon schwierig genug."

Video: Launch RB20: Hat Red Bull bei Mercedes abgekupfert?

Horner: Hamilton trifft "mutige Entscheidungen"

"Ich glaube, jeder war überrascht, wahrscheinlich auch sein bisheriges Team, dass Lewis zu Ferrari wechselt, aber er hat dort offensichtlich etwas gesehen, an das er glaubt und das ihm mehr nützt, als dort zu bleiben, wo er ist", lautet das Fazit von Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Und ich denke, für die Formel 1 ist eine Verbindung zwischen Lewis und Ferrari wirklich aufregend."

"Natürlich hat er noch eine Saison mit seinem derzeitigen Team vor sich, aber er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich nicht scheut, mutige Entscheidungen zu treffen", erinnert Horner. "Sein Wechsel von McLaren zu Mercedes schien im Grunde genommen nicht die richtige Entscheidung zu sein, erwies sich aber als genial. Ich bin mir also sicher, dass er lange und gründlich darüber nachgedacht hat."

Für Sergio Perez ist der Wechsel von Mercedes zu Ferrari auch aus anderer Sicht reizvoll: "Interessant! Aber mehr als das... Ich denke, es wird interessant sein, die Dynamik von außen zu beobachten", sagt der Mexikaner. "Wenn ein Fahrer das Team wechselt, wissen wir alle, wie eifersüchtig die Teams auf den Austausch von Informationen sind."

"Lewis war viele Jahre dort, und er wird eine Menge Wissen in ein anderes Team mitnehmen", spielt Perez auf das Wissen von Mercedes an, das durch den Wechsel zumindest in Teilen in die Hände der Italiener gelangen könnten. "Es wird also eine interessante Dynamik geben, die man von außen beobachten kann."

Weiterer Co-Autor: Jonathan Noble, Ronald Vording. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.