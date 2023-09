Max Verstappen über neuen Ingenieur: "Hat ein bisschen gedauert"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sagt, dass es einige Zeit gedauert hat, sich an die Arbeit mit einem neuen Performanceingenieur für die Formel-1-Saison 2023 zu gewöhnen - aber jetzt, wo sie sich zusammengefunden haben, sei ihre Beziehung "unglaublich".

Seit Beginn dieser Saison arbeitet Verstappen mit Richard Cooke zusammen, der 2017 direkt von der Universität zu Red Bull wechselte und von der Simulatorgruppe vorübergehend in das Rennteam versetzt wurde.

Als Performanceingenieur unterstützt Cooke Renningenieur Gianpiero Lambiase, wobei die beiden mit Verstappen selbst ein enges Dreimannteam bilden. Der Job konzentriert sich auf die Systeme des Autos, wie die Optimierung der Differentialeinstellungen und der Bremsbalance nach den Wünschen des Fahrers, während Lambiase das Gesamtbild im Auge behält.

Verstappen gab zu, dass es gewöhnungsbedürftig war, an den Rennwochenenden ein anderes Gesicht in seinem direkten Umfeld zu haben: "In diesem Jahr habe ich aufgrund der Umstände praktisch von Anfang an mit einem neuen Performanceingenieur gearbeitet", sagt der Niederländer.

"Ich muss sagen, dass ich wirklich stolz auf die Arbeit bin, die er geleistet hat, als er den Job übernommen hat, und was wir erreicht haben. Es ist unglaublich und macht wirklich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber es ist wie bei allem, wenn man jemanden neu in sein Team holt: Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir wirklich verstanden haben, was wir voneinander brauchen."

"Es war also ein ganz natürlicher Übergang, als wir plötzlich wirklich verstanden, was wir voneinander brauchten. Und ja, jetzt, wo er ein paar Rennen mehr gefahren ist, denke ich, dass er einen erstaunlichen Job macht, und es ist nicht einfach, so einen Sprung zu machen."

Verstappen sagt, dass die Arbeit mit einem neuen Ingenieur auch dazu beiträgt, das Gesamtpaket ständig zu verbessern: "Das gilt auch für das Auto, man analysiert ständig jedes einzelne Detail. Auch für das neue Auto im nächsten oder übernächsten Jahr, was braucht man da? Sollten wir uns diese bestimmten Bereiche ansehen? Was können wir verbessern? Und ja, es ist im Grunde eine kontinuierliche Arbeit."

Auf die Frage, ob das Team das Fahrverhalten des RB19 für holprige Straßenkurse wie Singapur verbessert hat, sagt er: "Natürlich versuchen wir, alles zu verbessern, was wir können, aber einige Dinge werden vielleicht erst im nächsten Jahr behoben. Und ja, ich denke, dass Singapur wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist als Spa, Zandvoort oder irgendeine dieser Strecken."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.