Max Verstappen und Red Bull für Laureus Award nominiert

Audio-Player laden

Max Verstappen holt - wie bei seiner Formel-1-Titelverteidigung 2022 - auch bei den diesjährigen Laureus Awards zum Double aus. Nachdem er die prestigeträchtige Trophäe bereits im Vorjahr gewinnen konnte, ist er erneut nominiert.

Wieder hat man Verstappen in der Kategorie "Sportsman of the Year" bedacht. Dort ist der Red-Bull-Pilot einer von insgesamt sechs Nominierten und muss sich der harten Konkurrenz seiner fünf Mitbewerber stellen. Zu ihnen gehören unter anderem die beiden Fußball-Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe.

Beide standen bei der Fußball-WM in Katar mit ihren Mannschaften Argentinien und Frankreich im Finale, wobei Messi sein Team schließlich zum ersten Titel seit 1978 führte. Allerdings entschied sich das Endspiel erst im Elfmeterschießen. Zuvor hatte Mbappe mit einem Dreierpack ebenfalls WM-Geschichte geschrieben.

Außerdem sind Tennis-Ikone Rafael Nadal, Stabhochspringer Mondo Duplantis und NBA-Star Stephen Curry nominiert. Verstappen muss sich mit seinen sportlichen Leistungen aber nicht verstecken, schließlich brach er 2022 mit 15 Siegen den bisherigen Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel.

Zu den früheren Gewinnern des Preises für den Sportler des Jahres zählen neben Verstappen auch Michael Schumacher (2002 und 2004) und Sebastian Vettel (2014).

Konstrukteursweltmeister Red Bull Racing wurde als Weltteam des Jahres nominiert und muss sich gegen Messis Argentinien, Englands Frauen-Nationalmannschaft, Frankreichs Rugbyteam, die Golden State Warriors sowie Real Madrid behaupten.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia darf sich über eine Nominierung in der Kategorie Comeback des Jahres freuen, nachdem er 2022 den Titel für Ducati holte und dabei einen zwischenzeitlichen Punkterückstand von 91 wieder gutmachte.

Der Italiener ist zusammen mit dem dänischen Fußballer Christian Eriksen nominiert, der sich nach einem Herzstillstand während der EM 2021 zurück aufs Spielfeld kämpfte. Auch Tiger Woods (Golf), Annemiek van Vleuten (Radfahren), Jakob Ingebrigtsen (Langstreckenlauf) und Klay Thompson (NBA) sind nominiert.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.