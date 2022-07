Max Verstappen: Ungarn wird schwieriger als die vergangenen Rennen

Audio-Player laden

WM-Leader Max Verstappen schiebt die Favoritenrolle in Ungarn von Red Bull weg und gibt sie an Ferrari, die seiner Meinung nach am Hungaroring sehr stark sein werden. Sein eigenes Team sieht er hingegen nicht in der guten Verfassung der vergangenen Wochen: "Ich glaube, dass es etwas schwieriger für uns werden wird", sagt der Niederländer.

Er glaubt, dass Red Bull vor allem im Qualifying auf eine Runde gesehen das Nachsehen haben wird: "Ich erwarte nicht, dass es furchtbar sein wird, aber ich glaube, dass Ferrari hier superstark sein wird", so der Niederländer.

Zwar sagt er, dass Ferrari natürlich das gesamte Jahr über schon schnell war, "aber das hier ist eine Strecke, wo sie sehr stark sein könnten". Der Hungaroring kommt den Qualitäten des RB18 nicht unbedingt entgegen. Red Bull war vor allem auf den Geraden stärker als Ferrari, von denen es in Budapest bis auf die Start-und-Zielgerade keine gibt.

Ferrari hatte seine Zeit bislang vor allem in langsamen und mittelschnellen Kurven geholt. Der Hungaroing mit seiner geringen Durchschnittsgeschwindigkeit könnte der Scuderia da entgegenkommen.

Auch die Statistik spricht am Wochenende gegen Red Bull. Erst zweimal konnte das Team in Ungarn gewinnen, der letzte Sieg ist allerdings bereits acht Jahre her: 2014 gewann Daniel Ricciardo etwas überraschend in Budapest.

Der Sieg in Budapest fehlt Max Verstappen noch in seiner Sammlung. Zwar konnte er schon zweimal Zweiter werden, mehr Podestplätze hat er aber nicht einfahren können. Im Vorjahr fuhr er sogar nur als Neunter ins Ziel, nachdem er am Start in eine von Valtteri Bottas ausgelöste Massenkollision verwickelt war.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez hatte am Donnerstag gemeint, dass Red Bull am Wochenende ein paar Dinge ausprobieren möchte, weil dem Team etwas an Pace gegenüber Ferrari fehlt. Ins Detail gehen möchte Verstappen darauf angesprochen aber nicht. Er sagt nur: "Es gibt immer Ideen, die man im Freien Training ausprobieren möchte. Das werden wir wieder tun."

Es sei "nichts Drastisches", wie der WM-Führende betont. "Es sind nur generelle Richtungen beim Set-up, die man sich anschauen möchte, um ehrlich zu sein."

Helfen könnte Red Bull am Samstag aber auch Regen, der über dem Hungaroring droht. "Ich weiß nicht, was passieren wird", sagt Verstappen. "Aber das kann ein Faktor werden und das Ergebnis enorm beeinflussen."

