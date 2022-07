Max Verstappen: "Updates nicht speziell für mich designt"

Audio-Player laden

Sergio Perez hat den Eindruck , dass ihm im Zuge der Weiterentwicklung des Red Bull RB18 das Gefühl für das Formel-1-Auto etwas abhandengekommen ist. Weil Red Bull den RB18 mehr auf Max Verstappen zugeschnitten hat? Das Team dementiert diese These. Und auch Verstappen will auf Nachfrage nichts von einer Bevorzugung wissen.

Vor dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg sagte Verstappen: "Wir versuchen immer, das Auto generell schneller zu machen. Natürlich sage ich [als Fahrer], was ich gerne hätte für mein Auto. Die Updates aber sind nicht speziell für mich designt. Es geht einfach darum, schneller zu werden."

Perez wiederum hat den Eindruck, das Fahrzeug sei "einfach davon weggegangen, wie wohl ich mich zu Saisonbeginn [darin] gefühlt habe". Auch darauf hat Verstappen eine Antwort: "Was auch immer das Team für das Auto entwickelt, du musst dich daran anpassen. So mache ich das zumindest."

Und Red-Bull-Chefingenieur Paul Monaghan bestärkt Verstappen in dessen Aussagen: "Ich bin mir nicht bewusst, dass wir absichtlich einen Schritt unternommen haben, um das Auto weniger nach [Perez'] Geschmack zu gestalten."

Der Red Bull RB18 ist in der Formel-1-Saison 2022 bisher mehrfach umfangreich modifiziert worden, unter anderem in Imola, in Barcelona und zuletzt in Silverstone. Abgesehen von seinen Ausfällen zu Saisonbeginn in Bahrain und in Kanada hat Perez in Dschidda und Miami am schlechtesten abgeschnitten, jeweils mit P4 im Grand Prix.

