Formel 1 Melbourne

Max Verstappen verrät: Kontakt zu Helmut Marko besteht weiterhin

Der Australien-GP war das erste Rennen für Red Bull ohne Helmut Marko: Was sich für Max Verstappen dadurch geändert hat und wieso trotzdem noch Kontakt besteht

Sönke Brederlow Ronald Vording
Veröffentlicht:
Max Verstappen verrät: Kontakt zu Helmut Marko besteht weiterhin

Helmut Marko und Max Verstappen stehen noch in Kontakt

Foto: Getty Getty

Nach der letztjährigen Formel-1-Saison war Schluss: Nur wenige Tage nach dem Finale in Abu Dhabi gab Red Bull bekannt, dass Helmut Marko seine Rolle als Motorsport-Berater zum Jahresende 2025 beendet. Der 82-jährige Österreicher war über 20 Jahre im Team und hinterlässt eine Lücke - vor allem bei Max Verstappen.

Der Auftakt in die neue Saison markierte das erste Rennen ohne Marko. Doch was wird sich in diesem Jahr in der Red-Bull-Garage überhaupt ändern? "Vielleicht gibt es von Helmut ein paar weniger österreichische Witze, aber ich bin ja trotzdem mit ihm in Kontakt", verrät Verstappen mit einem Schmunzeln.

Der Niederländer, der von Marko entdeckt und gefördert wurde, pflegt weiterhin eine enge Beziehung zum Österreicher. Worüber sich die beiden nun austauschen, wo Marko nicht mehr bei Red Bull tätig ist? "Vielleicht nicht so sehr über Details am Auto, sondern eher über das Leben", sagt der viermalige Weltmeister.

Verstappen gibt zu: "Wird sich etwas anders anfühlen"

Verstappen räumt sogar ein, dass der Verlust des Österreichers für ihn an den Rennwochenenden durchaus spürbar ist. "Ich habe so viele Momente mit ihm geteilt, deshalb wird es sich in der Box natürlich etwas anders anfühlen, aber man muss auch nach vorne schauen", betont der 28-Jährige in Australien.

Das erste Rennen ohne seinen langjährigen Förderer verlief für Max Verstappen allerdings nicht wie geplant: Nach einem Unfall im Qualifying musste der Red-Bull-Pilot vom Ende des Feldes starten, kam nach einer soliden Aufholjagd aber immerhin auf dem sechsten Platz ins Ziel und betrieb damit noch etwas Schadensbegrenzung.

Dass das Marko-Aus bei Red Bull tiefere Auswirkungen auf den Niederländer haben könnte, scheint allerdings ausgeschlossen. "Man muss an die Leistung denken", wimmelt Verstappen ab, sich zu viele Gedanken darüber zu machen. "Aber gleichzeitig, wie gesagt, haben wir ein super Verhältnis und bleiben sowieso in Kontakt."

