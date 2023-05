Max Verstappen verrät: So kam es zu seiner Miami-Strategie

Mit einem ultralangen Stint auf harten Reifen legte Max Verstappen beim Grand Prix von Miami den Grundstein für seinen überlegenen Sieg. Den Plan, auf hart zu starten, hatte der Weltmeister zuvor gemeinsam mit seinem Ingenieur ausgeheckt und erst dann den Formel-1-Strategen von Red Bull vorgelegt.

"Das war etwas, worüber ich bereits (am Samstag; Anm. d. R.) zusammen mit meinem Ingenieur nachgedacht habe", verrät Verstappen über sein Gespräch mit Gianpiero Lambiase. "Wir hatten schon eine ziemlich starke Meinung dazu."

"Dann muss man das natürlich mit dem Team und den Strategen besprechen, und sie gaben ihr Okay. In Bezug auf die Rennzeit war es ohnehin sehr knapp zwischen den Varianten medium/hart und hart/medium, also spielte es nicht wirklich eine Rolle."

"Aber klar, wenn man auf dem harten Reifen startet, ist das Risiko natürlich etwas höher, denn wir hatten davon nur einen Reifen, und wenn man in der ersten Runde einen Reifenschaden hat, dann ist das Rennen natürlich etwas härter", erklärt Verstappen.

"Aber ich war froh, dieses Risiko einzugehen und es anders zu machen als der Rest. Man muss natürlich immer auf seine Reifen Acht geben, auch auf den Medium-Reifen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch (mit den harten Reifen) anfangs vielleicht eine bessere Chance hatte, durch das Feld zu kommen."

"In der 14. Runde war ich, glaube ich, schon auf einem Podestplatz. Von da an ging es vor allem darum, in sauberer Luft zu fahren, und wie gesagt auf die Reifen zu achten."

"Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat keiner von uns erwartet, dass der Start auf Medium-Reifen nicht gut funktioniert, denn so ziemlich das gesamte Feld hat sich dafür entschieden. Ich glaube, keiner von uns wusste, wie schwach der Reifen war."

"Ich denke, erst als wir ein paar Runden damit gefahren sind, wurde uns klar, dass es ein ziemlich schlechter Reifen ist", so Perez. Auf die Frage, ob er glaube, dass er hätte gewinnen können, wenn er auf harten Reifen gestartet wäre, sagt er: "Das ist schwer zu beantworten, weil man nicht weiß, was die Reifen gemacht hätten."

"Sicherlich hätte meine Laufleistung ein wenig besser ausgesehen, einfach weil ich weniger Zeit auf der Medium-Mischung verbracht hätte, die wie gesagt sehr schwach war."

