Max Verstappen: Was Lewis Hamilton über den RB19 sagt, "ist nicht wahr"

Audio-Player laden

Die Aussage von Lewis Hamilton, er habe noch nie ein Auto gesehen, das so schnell und der Konkurrenz überlegen ist wie der Red Bull RB19 in der Formel-1-Saison 2023, sorgt bei Max Verstappen für Stirnrunzeln. Denn der zweimalige Weltmeister findet, dass ausgerechnet Hamilton selbst in den goldenen Jahren der Mercedes-Dominanz zwischen 2014 und 2020 oftmals mit weit überlegenem Material unterwegs war.

"Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind seine Aussagen nicht wahr", reagiert Verstappen auf Hamiltons Reaktion nach dem Red-Bull-Doppelsieg beim Grand Prix von Saudi-Arabien. "Natürlich haben wir ein sehr gutes Auto. So weit stimmt das. Aber wir sind offensichtlich nicht so dominant, wie das Mercedes in einigen Jahren war."

Hamilton hatte nach dem Rennen in Dschidda erklärt, er habe "definitiv noch nie ein Auto gesehen, das so schnell ist. Selbst als wir schnell waren, waren wir nicht so schnell. Ich denke wirklich, das ist das schnellste Auto, das ich je gesehen habe, im Vergleich zu allen anderen."

Dahinter steckt vermutlich die sensible Psychologie der Formel-1-Fahrer: Sowohl Hamilton als auch Verstappen fühlen sich mutmaßlich wohler mit dem Gedanken, selbst am Lenkrad den größten Beitrag zu den Erfolgen geleistet und nicht in erster Linie von überlegener Technik profitiert zu haben.

Verstappen beschäftigen die Aussagen von Hamilton aber nicht, behauptet er: "Das ist für mich kein Thema. Letztendlich macht es keinen Unterschied", sagt er.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner lässt die Hamilton-Kommentare ebenfalls von sich abprallen und empfindet diese sogar als "schmeichelhaft", wie er sagt - "vor allem, wenn ich dran denke, welche Autos Lewis in der Vergangenheit gefahren ist".

"Aber es stimmt schon: Es ist ein tolles Auto. Der RB19 ist eine fantastische Basis für diese Saison, und dass wir in den ersten beiden Rennen Doppelsiege gefeiert haben, hätten wir vor Saisonbeginn nicht zu träumen gewagt."

"Allerdings ist uns voll bewusst, dass es eine lange Saison ist. Es sind noch 21 Rennen und sechs Sprintrennen zu fahren, und wir rechnen damit, dass die anderen große Updates bringen werden, wenn wir wieder in Europa fahren."

"Es gibt also noch viel zu tun. Vor uns liegt ein langer Weg", sagt Horner.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.