Max Verstappen: Wird es doch noch was mit dem WM-Titel 2026?

Max Verstappen hat beim Großen Preis von Österreich für eine Überraschung gesorgt: Weil das neue Update-Paket von Red Bull Racing offenbar voll eingeschlagen hat, konnte der viermalige Weltmeister plötzlich sogar um den Sieg mitfahren. Ob er sich nun vielleicht auch wieder Hoffnungen auf den WM-Titel macht?

"Ich glaube, es stehen noch mehr Rennen aus als im letzten Jahr, aber der Rückstand ist sehr groß", erinnert Verstappen an das Vorjahr, als er sich nach einem schwachen Saisonstart plötzlich wieder in den Titelkampf einmischen konnte und seinen fünften Titel schlussendlich nur um zwei Punkte verpasste.

"Wir hatten zwar ein sehr gutes Tempo, aber damit wir um den Titel kämpfen können, müssen wir insgesamt noch kompletter aufgestellt sein", meint der Red-Bull-Pilot nach dem zweiten Platz in Österreich. "Ich denke, wir haben noch zu viele Probleme - sei es beim Start oder bei irgendwelchen internen Abläufen, von denen ihr vielleicht gar nichts wisst, ich aber schon."

"Wir müssen einfach in allen Bereichen noch etwas besser werden", fordert der 28-Jährige vor allem sein Team. "Das ist keine große Kritik oder so etwas. Ich glaube, das ist allen bewusst, aber wir wollen uns immer verbessern; wir streben danach, die Besten zu sein."

Verstappen warnt: "Noch ein bisschen Arbeit vor uns"

"Wir müssen uns also auf all diese Dinge konzentrieren. Wenn wir ein bisschen, sagen wir mal, felsenfest sind - und das haben wir in der Vergangenheit gezeigt -, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns."

Der positive Eindruck aus Spielberg macht dem Niederländer insgesamt allerdings Hoffnung. "Nun, ich bin von Platz fünf gestartet. In jedem Stint konnte ich den Rückstand kontinuierlich verringern. Ich habe auf George aufgeholt, während Kimi wiederum auf mich aufschloss", erinnert Verstappen.

"Für uns war das im Vergleich zu den vorangegangenen Rennen bereits ein großer Schritt nach vorn. Man denke nur an das letzte Rennen: Da war ich völlig auf mich allein gestellt und konnte niemanden angreifen. Dass wir nun auf einer Strecke, die die Reifen stark beansprucht, so abgeschnitten haben, ist also ein gutes Zeichen."

Mercedes: Verstappen "niemals außer Acht lassen"

Ein Zeichen, das auch der Konkurrenz nicht entgangen ist. "Das Auto hat an diesem Wochenende gut funktioniert", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Aber ehrlich gesagt war Max meiner Meinung nach der entscheidende Faktor an diesem Wochenende."

"Er ist in der Lage, das Maximum aus diesem Auto herauszuholen. Das sieht man auch im Vergleich zu seinen Teamkollegen", ergänzt der Österreicher vor allem mit Blick auf Isack Hadjar, der auf dem Red-Bull-Ring nur den sechsten Platz erreichen konnte.

"Deshalb darf man den 'Faktor Verstappen' im Kampf um die Meisterschaft niemals außer Acht lassen oder unterschätzen", mahnt Wolff, der Verstappen weiterhin auf dem Zettel haben wird: "Max spielt in der Meisterschaft immer eine wichtige Rolle."