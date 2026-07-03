Max Verstappen zu McLaren? Lando Norris sieht Duell als große Chance

Die Spekulationen über die Zukunft von Max Verstappen reißen nicht ab. Nachdem am Rande des Österreich-Grand-Prix Berichte über "informelle" Gespräche zwischen McLaren und dem Management des viermaligen Weltmeisters aus den Niederlanden aufkamen, hat sich nun auch Lando Norris zu den anhaltenden Gerüchten geäußert.

Offiziell hat McLaren entsprechende Gespräche weder bestätigt noch dementiert. Innerhalb des Teams wurde jedoch betont, dass es in der Formel 1 völlig normal sei, dass "jeder im Fahrerlager mit jedem spricht". Entsprechend sollten die Berichte nicht überbewertet werden. Gleichzeitig gehört es sowohl für Teams als auch für Fahrer zum üblichen Geschäft, verschiedene Optionen auszuloten.

"Viele Fahrer wollen zu McLaren kommen"

Vor dem Großbritannien-Grand-Prix wurde Norris in der Pressekonferenz auf die Gerüchte angesprochen und machte deutlich, dass das Interesse an McLaren derzeit groß sei: "Um ehrlich zu sein wollen viele Fahrer zu McLaren kommen. Ich weiß nicht, warum ihr euch nur auf Max konzentriert. Es gibt einige andere, von denen ich weiß, dass sie ebenfalls zum Team kommen möchten".

"Es ist eine coole Sache. Es ist gut, dass ein viermaliger Weltmeister zu uns kommen möchte und möglicherweise Interesse daran hat, Teil des Teams zu werden. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich stimmt, aber es ist eine coole Sache", so Norris mit einem Lächeln.

Der Brite machte zudem deutlich, dass er keine Einwände gegen einen Teamkollegen wie Verstappen hätte. Im Gegenteil, er würde eine solche Herausforderung begrüßen. "Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, mit anderen Fahrern zusammenzuarbeiten, dann ist das etwas, worauf ich mich immer gefreut habe. Aber im Moment ist das kein Thema und nichts Ernstes."

Norris betont seine langfristige Bindung an McLaren

Die Stimmung zwischen den Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri ist bestens Foto: LAT Images

"Ich freue mich auf meine Zukunft bei McLaren. Ich werde noch viele Jahre hier sein und freue mich darauf, egal wer mein Teamkollege sein wird." Derzeit funktioniert die Zusammenarbeit mit Oscar Piastri ebenso hervorragend: "Im Moment arbeiten Oscar und ich sehr gut zusammen und wir freuen uns darauf, noch viele weitere Jahre gemeinsam zu arbeiten. Darauf liegt aktuell unser Fokus."

Auf die Frage, ob er Verstappen in einem identischen Auto schlagen könne, zeigte sich Norris selbstbewusst. "Ich glaube, dass ich das kann. Aber ich glaube, man muss es vorsichtig formulieren. Ich glaube, dass ich jeden Fahrer schlagen kann."

Norris lobt Verstappens außergewöhnliche Konstanz

Gleichzeitig stellte Norris jedoch auch klar, dass er Verstappen zu den besten Fahrern der Formel-1-Geschichte zählt und dessen außergewöhnliche Konstanz besonders schätzt: "Was Max so unglaublich macht, ist seine Leistung über die gesamte Saison hinweg. An jedem einzelnen Wochenende liefert er auf diesem Niveau ab und das ist beeindruckend."

"Ich denke, viele Fahrer im Feld können eine Poleposition holen oder eine außergewöhnliche Runde fahren. Aber was die ganz Großen auszeichnet, ist, dieses Niveau in jedem Training, jedem Qualifying und jedem Rennen abzurufen. Ich glaube, das kann Max besser als fast jeder andere", so der Brite.

Gerade deshalb würde Norris einen direkten Vergleich in identischem Material als besondere Herausforderung ansehen. "Ob gegen ihn oder gegen Lewis oder Fernando. Gegen Fahrer anzutreten, die als einige der Besten gelten, wäre für mich eine großartige Gelegenheit. Gleichzeitig freue ich mich auf alles, was die Zukunft bringen wird."

Verstappen schweigt eisern zu den Gerüchten

Verstappen selbst möchte sich unterdessen nicht weiter zu den Gerüchten äußern. Der Niederländer verweist darauf, dass sein voller Fokus derzeit auf Red Bull und der Weiterentwicklung des Autos liegt. "Ich werde mich daran nicht beteiligen. Ich habe bereits gesagt, was ich dazu sagen wollte. Falls sich etwas ändern sollte oder ich etwas Neues zu verkünden habe, werdet ihr es von mir hören und nicht von jemand anderem, der etwas schreibt."

Stattdessen konzentriert er sich darauf, gemeinsam mit Red Bull die positive Entwicklung nach dem Update beim Österreich-Grand-Prix fortzusetzen: "Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit meinem Team. Wir machen Fortschritte und das ist schön zu sehen. Ich hatte in Österreich ein sehr positives Wochenende und wir versuchen, uns weiter zu verbessern. Ich weiß, dass es schwierig werden kann, weil die Konkurrenz sehr stark ist. Aber wir sind hier, um noch schneller zu werden."

Ob aus den Spekulationen tatsächlich konkrete Gespräche oder gar Verhandlungen entstehen, bleibt damit weiterhin offen. Sowohl Norris als auch Verstappen machten deutlich, dass ihr Fokus derzeit auf ihren jeweiligen Aufgaben mit ihren aktuellen Teams liegt.