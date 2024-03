Max Verstappens Chefmechaniker Lee Stevenson verlässt Red Bull

Lee Stevenson, Max Verstappens Chefmechnaniker bei Red Bull, verlässt das Team nach 18 gemeinsamen Jahren und wird bereits am kommenden Montag eine neue Stelle bei einem Team "am anderen Ende der Boxengasse" antreten.

Das teilte der Brite auf seinem Instagram-Kanal mit. Er war seit 2006 für Red Bull tätig, nachdem er sechs Jahre lang als Mechaniker bei Jordan gearbeitet hatte.

Er kam als zweiter Mechaniker nach Milton Keynes, bevor er im Februar 2014 zum ersten Mechaniker und 2021 zum stellvertretenden Chefmechaniker aufstieg.

Anfang 2023 wurde er zu Verstappens Chefmechaniker. Seit dessen Aufstieg zu Red Bull 2016 hatte Stevenson als Teil von seiner Crew bereits eng mit dem Niederländer zusammengearbeitet und zahlreiche Erfolge gefeiert.

"Es waren erstaunliche 18 Jahre und all die Dinge, die ich hier mit dem Team erreichen konnte, waren einfach unglaublich", blickt er in einem Video auf die Zeit zurück.

"Als ich 2006 anfing, hätte ich nie gedacht, dass wir Rennen gewinnen, Polepositions holen oder Meisterschaften gewinnen würden", gibt langjährige Red-Bull-Mann zu, "aber wir haben all das geschafft und es war einfach unglaublich."

Das nächste Kapitel beginne bereits am Montag, "wenn ich nach Japan fliege (wo die Formel 1 in der kommenden Woche in Suzuka gastiert; Anm. d. R.) und die Arbeit mit meinem neuen Team am anderen Ende der Boxengasse aufnehme".

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Stevenson zu Sauber, das 2026 in das neue Audi-Werksteam übergehen wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Stevensons Nachfolger als Red-Bull-Chefmechaniker von Verstappen ist Chris Gent, der diese Funktion bereits seit Beginn der laufenden Formel-1-Saison innehat.

Einer der wohl bemerkenswerten Einsätze Stevensons im Laufe der Jahre war beim Grand Prix von Ungarn 2020 in Budapest. Damals hatte Verstappen einen Unfall, noch während er sein Auto zum Rennstart in die Startaufstellung brachte.

Aber das Team um den Mechaniker schaffte es, die beschädigte Aufhängung rechtzeitig zu reparieren. Verstappen beendete das Rennen auf dem zweiten Platz.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.