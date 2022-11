McLaren: Abu Dhabi-Test von Oscar Piastri Ausgangspunkt für 2023

Audio-Player laden

Das Kapitel McLaren beginnt für Oscar Piastri in der Formel 1 früher als ursprünglich vermutet. Nachdem sich der australische Fahrer mit seinem bisherigen Team Alpine auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt hat, kann er beim Young-Driver-Test am 22. November in Abu Dhabi erstmals das aktuelle Auto von McLaren fahren.

Sehr zur Erleichterung von Teamchef Andreas Seidl: "Es für uns natürlich ein sehr wichtiger Test, um auch von Oscars Seite einen ersten Eindruck von unserem Auto zu bekommen und ihm ein erstes Gefühl zu vermitteln, was dann einfach der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir ihn für Bahrain im nächsten Jahr fit machen", sagt er.

"Wir wollen zusammen mit Oscar so gut wie möglich versuchen, dass sich das erste Rennen in Bahrain im nächsten Jahr für ihn nicht wie das erste Rennen in der Formel 1 anfühlt", so Seidl weiter. Dazu bietet der Test in Abu Dhabi die letzte Gelegenheit, da private Testfahrten mit aktuellen Autos in der Formel 1 nicht erlaubt sind.

Es werden allerdings nicht Piastris erste Runden in einem Formel-1-Auto von McLaren sein. Im Zuge der Einigung mit Alpine fuhr der Australier unlängst in Le Castellet einen MCL35M aus der Saison 2021. Allerdings sei dieser Test sportlich ohne Relevanz, wie Seidl betont: "Es war ein guter Start von Oscar, zusammen mit uns, und das war's dann auch schon."

"Das Wichtigste ist jetzt, auch innerhalb des Teams, den vollen Fokus auf die letzten beiden Rennwochenenden zu legen, zusammen mit Daniel [Ricciardo], der sich immer noch auf beiden Seiten engagiert, um wirklich zu versuchen, unser gemeinsames Kapitel mit einem Höhepunkt zu beenden", betont Seidl die Zielsetzung für den Saisonendspurt.

"Dann werden wir unsere volle Aufmerksamkeit auf Oscar und Lando[Norris] richten und beide für die nächste Saison wieder fit machen", so Seidl weiter.

Auch Norris wird bei Test in Abu Dhabi im Einsatz sein. Jedes Team darf dort zwei Autos einsetzen. In einem muss ein aktueller Stammfahrer Reifentests für Pirelli fahren, das zweite ist für sogenannte "Young Driver" reserviert, die bisher nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.

