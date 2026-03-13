McLaren als Mercedes-Kunde: "Müssen es auch für uns selbst rausfinden"

Trotz gleichen Antriebs hat McLaren beim Formel-1-Saisonauftakt 2026 in Australien einen enormen Rückstand auf Motorenpartner Mercedes gehabt. Mehr als 50 Sekunden lag Lando Norris im Ziel hinter Sieger George Russell, und auch wenn man zugegeben hatte, dass der W17 auch in anderen Bereichen Vorteile bot, liegt ein großer Fokus auf dem neuen Antriebsstrang.

In der Theorie fahren beide Teams natürlich das gleiche Material, dennoch besitzt das Werksteam einen Erfahrungsvorteil, den McLaren erst einmal aufholen muss. "Es ist so, dass es noch früh in der Saison ist und wir einfach viele Dinge erst noch herausfinden und verstehen müssen", sagt Lando Norris.

Der Schlüssel dazu liegt auch in der Zusammenarbeit mit den Motoreningenieuren von Mercedes. Die sei weiterhin so eng wie eh und je, betont der Brite, aber: "Gewisse Dinge werden einem halt nicht gesagt - was auch okay ist, man muss ja nicht alles erzählt bekommen. Man versucht schließlich immer, sich seine eigenen Vorteile zu verschaffen."

"Aber gleichzeitig gibt es eben Dinge, die wir selbst kapieren müssen", so Norris, der sein Team in die Pflicht nimmt: "Es gab trotzdem noch eine Menge Sachen, die wir selbst einfach nicht erkundet und maximiert haben."

Daher seien Berichte und Aussagen über einen mangelnden Informationsfluss seitens Mercedes in gewisser Weise auch irrelevant für ihn. "Wenn wir selbst einen besseren Job gemacht, alles maximiert und die Dinge früher kapiert hätten, wären wir ohnehin besser gewesen", stellt er klar.

Und dennoch: "Die Tatsache, dass wir die neuere Power-Unit nicht zu einem früheren Zeitpunkt hatten, bedeutete, dass wir gegenüber einem Team, das extrem gut performt und viel besser vorbereitet ist, als wir es sein konnten, immer im Hintertreffen sein würden", so der Weltmeister.

Und das ist laut Norris auch die Forderung an Mercedes. Man muss nicht alles gesagt bekommen und kann Dinge auch selbst herausfinden, "aber wir wollen einfach besser vorbereitet sein. Das ist das Wichtigste."

Generell sei man mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden und bekomme alles, was man will. "Wir hinken nur bei all diesen Prozessen hinterher und konnten deshalb nicht so vorbereitet sein, wie wir es gerne wären. So einfach ist das", sagt Norris.

Daher war man in Australien auch in der Jägerrolle, anstatt das Gefühl zu haben, alles perfekt getroffen zu haben. "Ja, es gibt eine große Lücke und wir finden die Dinge erst währenddessen heraus - was in der Welt der Formel 1 eigentlich zu spät ist."

"Es geht rein um die Vorbereitung: Wenn du dich nicht bereit fühlst und Dinge erst unterwegs entdeckst, ist das einfach nicht die Position, in der du sein willst."