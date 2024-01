McLaren: Auslöser für Trendwende geht auf Frankreich-GP 2022 zurück

McLaren war eine der Überraschungen der Formel-1-Saison 2023, als eine Überarbeitung des MCL-60 zur Saisonmitte die beiden Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri in die Lage versetzte, regelmäßig um Podiumsplätze zu kämpfen. McLaren-CEO Zak Brown verrät, was den Ausschlag gab.

Der US-Amerikaner erklärt, dass die Wurzeln des erfolgreichen Umschwungs auf die vorangegangene Saison zurückzuführen seien - insbesondere auf die Verbesserungen am Auto zur Saisonmitte in Paul Ricard, die nicht erfolgreich waren.

"Für mich war der große Moment der Grand Prix von Frankreich (im Jahr 2022; Anm. d. R.), als wir mit unseren Upgrades zu spät kamen und sie unwirksam waren", blickt Brown in einem exklusiven Interview mit Motorsport.com zurück.

"Die Reaktion der Führungsetage war nicht die, die ich erwartet hätte. Das war auch zur gleichen Zeit, als man begann, das Auto für die nächste Saison zu entwickeln."

"Das war also der große Moment für mich, und natürlich haben wir am Ende des Jahres die Änderungen vorgenommen", sagt Brown. "Ich bat Andrea Stella, sich anzusehen, was vor sich geht, und er legte den Schalter um und sagte: 'Lasst uns das ändern, ein paar Leute austauschen, ein paar Leute einstellen.'"

"Das war der Zeitpunkt, als die Entwicklung schlussendlich begann." Zuvor war bereits das Management des Teams überarbeitet worden: Nach dem Weggang von Andreas Seidl zu Sauber übernahmen Stella die Leistung der Mannschaft.

Die Änderungen für den Grand Prix von Frankreich 2022, auf die sich Brown bezieht, umfassten eine optimierte Form der Seitenkästen, ein überarbeitetes Bodendesign sowie Änderungen an der Endplatte des Heckflügels und den Bremsschächten.

Und obwohl diese Änderungen gewisse Vorteile brachten, sagte Norris damals, dass die Verbesserungen "nicht so groß sind, wie ich es mir erträumt hätte", ergänzte aber gleichzeitig: "Ich glaube nicht, dass wir viel mehr davon erwartet haben."

Da man sich der Notwendigkeit umfassenderer Veränderungen bewusst war, aber auch darüber, dass sich die Ergebnisse auf der Strecke erst zeitlich verzögert auszahlen würden, ging McLaren mit einem gewissen Optimismus in das Jahr 2023. Zugleich wusste man, dass das Auto noch nicht so gut war wie gewünscht.

"Wir waren zuversichtlich, aber solange man es nicht am Auto hat und es nicht funktioniert, weiß man nie", erklärt Brown. "Ich denke, was gut war, ist, dass wir wussten, dass wir nicht sofort stark sein würden. Es wäre schlimmer gewesen, wenn wir gedacht hätten, dass wir stark sein würden, es aber nicht sind."

"Wir hätten uns den Kopf zerbrochen. Aber so wussten wir, wo wir stehen. Wir waren eben nur nicht da, wo wir hinwollten. Zumindest unsere Daten waren also korrekt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.