McLaren-Boss: Oscar Piastri hat das Zeug zum Weltmeister!

Formel-1-Rookie Oscar Piastri erhält viel Lob von McLaren-Geschäftsführer Zak Brown. Brown sieht in dem Youngster einen potenziellen Formel-1-Weltmeister, wenn sich der 22-Jährige in seiner Karriere gut entwickelt. Der Australier, der als Nachfolger von Daniel Ricciardo zu McLaren kam, überzeugte seinen Chef bereits zu Beginn der Saison 2023.

Piastri sorgte bereits in den Nachwuchsserien für Furore, als er 2019 den Formel-Renault-Europcup gewann und sowohl in der Formel 3 (2020) als auch in der Formel 2 (2021) Meister wurde. Seine Leistungen brachten ihm das Cockpit von Ricciardo ein, der in seiner Karriere acht Formel-1-Siege feierte - sieben für Red Bull, einen für McLaren.

Bei seinem Heimrennen in Australien punktete Piastri erstmals für McLaren, doch das Jahr wird für den 22-Jährigen nicht einfach, denn der MCL60 ist wegen des massiven Windwiderstands nicht immer konkurrenzfähig. Zudem soll das Auto sehr sensibel reagieren, wenn sich die Balance bei wenig Grip verändert. Im Sprintrennen von Baku erreichte Piastri trotz Krankheit den zehnten Platz.

Zweimal hatte Piastri auch Pech: In Bahrain zwang ihn ein Elektrikproblem zur vorzeitigen Aufgabe, in Miami war es ein Defekt an der Bremsanlage, der ihn ins Aus manövrierte. Trotz der schwierigen Situation genießt Piasti die Unterstützung von McLaren und Brown möchte langfristig mit dem Australier zusammenarbeiten. "Wir sind beeindruckt von seinen Leistungen, er ist sehr fokussiert", sagt der Chef des Teams aus Woking.

"Er hat noch keine großen Fehler gemacht, aber er lotet immer wieder die Grenzen aus, weshalb er sich hier und da verbremst", analysiert der McLaren-Geschäftsführer die bisherigen Leistungen des jungen Talents. "Er ist noch nicht auf allen Strecken gefahren, aber unsere erste Einschätzung ist, dass wir hier einen potenziellen Formel-1-Weltmeister in unseren Reihen haben."

Neben Brown ist auch Teamchef Andrea Stella voll des Lobes für den Rookie, während Norris das Verhältnis der beiden wie folgt beschreibt: "Er bringt mich viel mehr an meine Grenzen, was in den vergangenen Jahren nicht der Fall war". Laut Brown helfen Piastri seine "Reife" und sein "technisches Verständnis", sich in der Formel 1 zurechtzufinden. Laut Brown kann sich McLaren "keine bessere Fahrerpaarung vorstellen".

