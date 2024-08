McLaren-Boss Zak Brown: Perez entscheidet die Konstrukteurs-WM!

Max Verstappen hat bislang in der Formel-1-Saison 2024 zwei Drittel der Punkte für Red Bull erzielt. Und genau darin sieht McLaren-Boss Zak Brown das größte Potenzial für sein eigenes Team in der Konstrukteurswertung: Dass bei Red Bull eben nur ein Fahrer die wirklich guten Ergebnisse einfährt.

"Kommt es am Ende also auf die Leistung von Sergio Perez an? Wenn er das tut, was er tun kann, dann wird es schwierig. Aber wenn er weiter das leistet, was er bislang dieses Jahr geleistet hat, dann haben wir eine ziemlich gute Chance. Denn unsere beiden Fahrer sind konstant vorne dabei", sagt Brown im Gespräch mit der BBC.

Er gehe jedoch von einem "harten" Titelkampf aus und rechne mit einer Entscheidung "erst im letzten Rennen", so Brown weiter. Denn der Unterschied zwischen dem Red Bull RB20 und dem McLaren MCL38 sei "nicht so groß", als dass ein Team sich vorab wesentlich vom anderen absetzen könne.

McLaren ist seinem eigenen Plan voraus

Dass McLaren nach 14 von 24 Grands Prix in der Saison 2024 überhaupt in Schlagdistanz zu Red Bull gekommen ist, das sei für ihn ausdrücklich überraschend, meint Brown. "Red Bull hatte ja einen so großen Vorteil."

Sommerpause nur ein Rennen weit weg sind, die WM-Führung zu übernehmen? Dafür müssten wir einen Doppelsieg erzielen und die schnellste Runde fahren. Das wird so wahrscheinlich nicht eintreten."

Aber der aktuelle Trend spricht für McLaren: Bei den jüngsten vier Grands Prix seit Österreich hat das britische Traditionsteam reichlich Punkte gutgemacht auf Red Bull - erst sechs, dann neun, 27 und zuletzt nochmals neun Zähler. Macht zusammen 51 Punkte und damit knapp mehr als zwei Grand-Prix-Siege.

Und das stimmt McLaren-Boss Brown überaus zuversichtlich: "Wenn wir diesen Schwung der jüngsten sechs, sieben Rennen beibehalten, dann sind wir bei Saisonende da, wo wir sein müssen. Ich hatte gedacht, wir würden erst 2025 so weit sein. Aber ich will mich nicht beschweren!"