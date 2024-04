McLaren: Brauchen noch zwölf Monate, um voll da zu sein

Wo steht McLaren zu Beginn der Formel-1-Saison 2024? Nicht vorne genug, meint Teamchef Andrea Stella. Andererseits zeigt er sich mit der Entwicklungsarbeit seines Rennstalls in den zurückliegenden zwölf Monaten "sehr zufrieden". Doch das reiche eben noch nicht aus.

"Ich würde sagen, wir brauchen noch weitere zwölf Monate Entwicklungsarbeit, damit wir ein Auto haben, das sowohl im DRS als auch in langgezogenen Kurven stark ist", sagt Stella.

Er spricht es nicht direkt aus, deutet damit aber an: McLaren wird wohl erst 2025 aus eigener Kraft siegfähig sein in der Formel 1. So lautet zumindest der teaminterne Plan.

Was aber nicht bedeute, dass 2024 keine Steigerung mehr zu erwarten ist vom britischen Traditionsteam: "Voraussichtlich beim sechsten oder siebten Rennen [in Miami oder Imola] sollten wir eine Reihe von Updates kriegen. Hoffentlich bekommen wir danach im weiteren Saisonverlauf noch ein paar mehr."

Es werde aber "die ganze Saison dauern, bis wir wirklich genug Leistung dazugepackt haben und sagen können, dass wir die Schwächen ausgemerzt haben, weil wir die entsprechenden Bereiche verbessert haben", sagt Stella. Deshalb seine Bemerkung, McLaren brauche noch ein Jahr, um konstant vorne dabei zu sein.

Hat McLaren eine Entwicklungsschwäche?

Das will Stella aber ausdrücklich nicht als eine Entwicklungsschwäche verstanden wissen: "Es ist nicht so, dass man diese Schwächen hat, weil etwas schiefläuft. Es läuft nichts schief. Das Auto ist nur einfach nicht weit genug entwickelt. Und das kommt dann eben zum Vorschein."

"Grundsätzlich verhält sich das Auto sehr gut und es fährt wie erwartet", meint Stella. "Es macht genau das, was wir ausgehend von den Windkanal-Daten und den Computer-Simulationen erwarten." Und darauf müsse McLaren in den kommenden Monaten aufbauen.

Aktuell belegt McLaren nach bisher drei Grands Prix den dritten Platz in der Formel-1-Konstrukteurswertung und steht in der Tabelle nur hinter Red Bull und Ferrari. In der Fahrerwertung werden Oscar Piastri und Lando Norris auf den Plätzen fünf und sechs geführt.

Weitere Co-Autoren: Filip Cleeren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.