McLaren: Budgetgrenze bremst Klimaschutz in der Formel 1 aus

Der CEO von McLaren Racing, Zak Brown, hat die Formel 1 und die FIA aufgefordert, mehr zu tun, um einen "echten Wandel" in Sachen Nachhaltigkeit herbeizuführen, da die derzeitige Kostenbegrenzung den Fortschritt behindert.

McLaren hat am Donnerstag seinen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem sich das Team mit erheblichen Verbesserungen rühmt. Dazu gehören eine 22-prozentige Verringerung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2019 und eine 19-prozentige Verringerung des Gesamtabfalls im Vergleich zu 2019, wobei nichts auf die Mülldeponie gebracht wurde.

Die Formel 1 hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit unternommen und sich öffentlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 kohlenstofffrei zu sein. Im Rahmen dieser Bemühungen wurde 2021 auch eine Kostenobergrenze eingeführt, doch Brown glaubt, dass diese Beschränkung den Fortschritt einschränkt.

Brown: Kostendeckel aufweichen, ohne ihn zu untergraben

"Wir glauben fest an den Kostendeckel und möchten nicht, dass seine Integrität untergraben wird, aber die aktuellen Vorschriften haben einige unbeabsichtigte Barrieren geschaffen, wenn es um Investitionen in die Nachhaltigkeit geht", sagt Brown.

"Es war fantastisch, so viel Unterstützung von der Formel 1 und anderen Teams zu diesem Thema zu sehen, und wir freuen uns, dass die FIA eine Arbeitsgruppe eingerichtet hat, um die nächsten Schritte zu erkunden."

Das sind McLarens Fortschritte bei der Nachhaltigkeit

Diese Gruppe besteht aus der Formel 1, der FIA und den zehn Teams, und McLaren hat sich proaktiv für Diskussionen eingesetzt, um bestimmte Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte von der Kostendeckelung auszunehmen. Obwohl eine erste Liste von Ausnahmen eingeführt wurde, hat McLaren weitere Forderungen gestellt:

? Eine Reihe umfassender Ausnahmen von der Kostenobergrenze, die Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte und -initiativen unterstützen, ohne die Integrität der Kostenobergrenze zu gefährden. Dazu sollten gehören:

o Initiativen und Schulungen zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

o Initiativen für das Wohlbefinden des Teams

o Kosten für Praktikanten- und Lehrlingsprogramme, um Wege in den Motorsport und MINT-Karrieren zu ebnen

? Die Einführung klarer Nachhaltigkeitskriterien in das Concorde-Agreement, die über die Kernanforderungen für Rennkalender, Fahrerlager und Motorhomes hinausgehen.

? Klare Anforderungen an Promoter und Wettbewerbsveranstalter, bestimmte Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen.

Brown: So schaffen wir die Nachhaltigkeitsziele!

Brown fährt fort: "Dies erfordert gleiche Wettbewerbsbedingungen, damit die Teams auf die gleichen Ziele hinarbeiten können und nicht mehr zwischen Investitionen in die Leistung des Autos und in die Nachhaltigkeit wählen müssen."

"Unser Sport braucht ein klares Regelwerk mit finanziellen, technischen und sportlichen Vorschriften, die uns alle besser in die Lage versetzen, innovativ zu sein und in Nachhaltigkeit zu investieren. Wir müssen bessere Wege finden, um Fachwissen und Erkenntnisse in unserer Branche zu teilen."

"Nur eine echte Zusammenarbeit wird uns helfen, einen sinnvollen Wandel herbeizuführen. Und wenn wir mit den neuen Verordnungen für 2026 einen grundlegenden Wandel erreichen wollen, dann müssen diese Entscheidungen jetzt getroffen werden."

McLaren setzt sich auch für mehr Diversität ein

Neben einem Update zu Nachhaltigkeitszielen hat sich McLaren auch für mehr Diversität eingesetzt. Laut der Pressemitteilung des Teams kamen 33 Prozent von neu eingestellten Mitarbeitern aus "unterrepräsentierten Hintergründen".

Kim Wilson, Direktor für Nachhaltigkeit bei McLaren Racing, fügt abschließend hinzu: "Unsere Mission, 'den Standard für Leistung im Sport zu setzen', gilt für die Nachhaltigkeit genauso wie für unsere Leistung auf der Rennstrecke."

"Und als einziger Rennstall, der an der Formel 1, IndyCar, Formel E und Extreme E sowie an eSports teilnimmt, haben wir die einmalige Gelegenheit, Innovation und gegenseitiges Lernen in unserem Sport zu fördern, um die Veränderungen zu beschleunigen, die notwendig sind, um unsere wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen positiv zu beeinflussen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.