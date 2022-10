McLaren-CEO Brown geht von Verstößen gegen Kostendeckel aus

Audio-Player laden

Zak Brown ist der Meinung, dass die Formel 1 jeden potenziellen Verstoß gegen die Kostenobergrenze wie einen technischen Regelverstoß behandeln muss. Die FIA wird am Montag ein Update veröffentlichen, welche Teams das Finanzreglement 2021 eingehalten haben.

Die FIA hat in den letzten Monaten die Finanzberichte der einzelnen Formel-1-Teams für die Saison 2021 geprüft, um zu beurteilen, ob jedes Team die Kostenobergrenze von etwa 145 Millionen Dollar für das vergangene Jahr eingehalten hat.

Am Wochenende des Großen Preises von Singapur kamen Spekulationen auf, dass zwei Teams - Red Bull und Aston Martin - gegen die Obergrenze verstoßen haben könnten, obwohl beide Teams die Vorwürfe vehement bestritten.

Brown: "Man kann davon ausgehen, dass ..."

Die FIA wollte den Teams, die die Budgetobergrenze eingehalten haben, eigentlich am Mittwoch die entsprechenden Zertifikate ausstellen, gab dann aber bekannt, dass sie dies bis Montag nach dem Großen Preis von Japan verschoben hat.

McLaren-CEO Zak Brown sagt am Freitag in Bathurst, er wisse nicht, warum die FIA die Ausstellung der Zertifikate verschoben habe, betont aber, dass mögliche Verstöße genauso behandelt werden müssten wie alle anderen Regelverstöße.

"Ich weiß nicht mehr als jeder andere", so Brown. "Die Zertifikate sollten am Mittwoch verteilt werden und wurden nun auf Montag verschoben, was bedeutet, dass sie aus irgendeinem Grund noch nicht fertig sind. Aufgrund der Spekulationen kann man davon ausgehen, dass ein oder zwei Teams die Anforderungen nicht erfüllt haben. Aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist."

Brown: FIA muss schnell handeln

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Kostendeckelung durchgesetzt wird, und wenn jemand dagegen verstößt, müssen die entsprechenden Strafen verhängt werden, nicht nur finanzielle, sondern auch sportliche und technische."

"Wenn man die Regeln technisch [oder] sportlich bricht, gibt es Strafen, und das sollte auch in finanzieller Hinsicht so sein. Denn wenn jemand zu viel Geld ausgegeben hat, dann verschafft ihm das einen unfairen Vorteil auf der Strecke, und das muss entsprechend hart und schnell geahndet werden."

Nach dem Finanzreglement der FIA würde jedes Team, das die Budgetgrenze um weniger als fünf Prozent - rund sieben Millionen Dollar im Jahr 2021 - überschritten hat, als geringfügiger Verstoß betrachtet wird, wobei die Sanktionen von einem Verweis bis zu Punktabzügen reichen.

Bei einer Überschreitung von mehr als fünf Prozent wird jedoch von einem wesentlichen Verstoß ausgegangen, der mit einem Ausschluss aus der Meisterschaft, Punktabzügen, Kürzungen der Kostenobergrenze oder Testbeschränkungen geahndet werden kann.

Hamilton schon 2021 mit Verdacht

Red Bull erklärte, man sei "absolut zuversichtlich", dass man sich an die Budgetobergrenze gehalten habe, und zog wegen der "verleumderischen" Anschuldigungen am Singapur-Wochenende Maßnahmen in Betracht.

halbe Sekunde pro Runde an Leistung gebracht haben könnte.

Am Donnerstag in Suzuka sagte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, dass seine Hoffnungen auf den Titelgewinn im Jahr 2021 durch die Beschränkungen der Budgetobergrenze gebremst würden, nachdem er beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi knapp gegen Red-Bull-Pilot Max Verstappen verloren hatte.

Weitere Co-Autoren: Andrew van Leeuwen. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.