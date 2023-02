McLaren-Chefs beschreiben Oscar Piastri: "Kein Mann der vielen Worte"

Audio-Player laden

Der Wechsel von Oscar Piastri von Alpine zu McLaren ging im vergangenen Sommer mit viel Getöse über die Bühne. Über seine Vertragssituation musste das Contract-Recognition-Board entscheiden. Deutlich ruhiger geht es hingegen hinter den Kulissen zu, wie die McLaren-Chefs Zak Brown und Andrea Stella verraten.

"Es gibt eine Eigenschaft, die wir sehr schätzen: Er ist ein Mann der wenigen Worte, aber der richtigen Worte. Er ist sehr klar, sehr fokussiert und ich würde sagen, er ist anspruchsvoll. Ich denke, man kann sehen, dass er sich darauf konzentriert, viel von der Mannschaft zu verlangen. Und das wird sicherlich helfen, das Niveau anzuheben", sagt Stella.

Piastri ist trotz seines jungen Alters von gerade einmal 21 Jahren ein Fahrer, der nach Angaben des neuen McLaren-Teamchefs niemals zu 100 Prozent zufrieden ist. Das zeugt von Akribie und Perfektionismus, zwei Eigenschaften, die für McLaren im Kampf um die Krone des Mittelfelds am Ende den Ausschlag geben könnten.

Wie sich Oscar Piastris Ansprüche äußern

Doch wie äußert sich der anspruchsvolle und fordernde Charakter Piastris? "Die Art, wie er den Dingen auf den Grund geht und sogar Fragen stellt wie: 'Warum habt ihr das gemacht? Ihr hättet dies tun können. Ihr hättet dies tun können.' Irgendwie fordert er einen heraus, wenn das Sinn macht, auf eine sehr höfliche und konstruktive Weise", antwortet Stella.

Der Italiener fügt hinzu: "Aber er nimmt die Dinge nicht oberflächlich und hört nicht auf, sie zu hinterfragen, nur um dem Umfeld zu gefallen. Das wollen wir auch nicht, wir wollen herausgefordert werden. Und in diesem Sinne habe ich gemeint, dass er ein anspruchsvoller Typ ist, der dazu beitragen soll, das Niveau [des Teams] zu heben".

Piastris Streben nach Perfektion und sein absoluter Fokus auf seine Arbeit sind Eigenschaften, die auch Brown aufgefallen sind. Der Australier sei "ein Fahrer, der sehr auf das Rennen fokussiert ist. Wenn ich mit ihm darüber spreche, was wir an Silvester machen ... Es war einfach nur chillen und ans Racing denken, und das ist es, was man hören will."

McLaren-CEO: Piastri sehr reif, konzentriert und ruhig

Die Vertragsposse vom vergangenen Sommer ist längst vergessen. Piastri wurde zunächst als zweiter Fahrer bei Alpine bestätigt - nur um dies kurz darauf persönlich auf seinen Social-Media-Kanälen zu dementieren. Schnell kamen Gerüchte über einen Wechsel zu McLaren auf, was zu negativen Kommentaren auf Twitter und bei Alpine führte.

"Ich war sehr beeindruckt, wie er mit dem öffentlichen Druck und den unfairen und falschen Anschuldigungen umgegangen ist, was für einen 21-Jährigen ziemlich schwierig sein kann", sagt Brown heute. "Die Art und Weise, wie er sich während des gesamten Prozesses verhalten hat, hat mir gezeigt, wie reif, konzentriert und ruhig er ist".

Wie sich später herausstellte, gab es zwischen Piastri und Alpine nur eine Vereinbarung, ein sogenanntes "Termsheet". Einen gültigen Vertrag hatte der Australier nur bei McLaren unterschrieben. Deshalb entschied das eingangs erwähnte CRB am 2. September, dass Piastri ab diesem Jahr für das Team von Brown und Stella fahren darf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.