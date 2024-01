McLaren: Das Spitzenpotenzial von Lando Norris ist noch unerforscht

Auch wenn er noch keinen Sieg in der Formel 1 eingefahren hat, gehört Lando Norris mittlerweile zu den Spitzenpiloten der Königsklasse - nicht umsonst wird er immer wieder mit einem Wechsel zu Branchenprimus Red Bull in Verbindung gebracht. Doch der Engländer hat auch noch ein paar Schwächen, an denen er arbeiten muss, wie McLaren-Teamchef Andrea Stella weiß.

Zwar zeige Norris immer wieder Spitzenleistungen, allerdings schleiche sich bei ihm immer noch der ein oder andere Fehler ein, über den sich Norris meist selbst am meisten aufregt.

"Manchmal überrascht er uns mit Leistungen, die er auf die Beine stellen kann", sagt Stella und hat etwas die überraschende Poleposition beim Sprint von Sao Paulo im Hinterkopf, als Norris nach dem ersten Sektor schon zwei Zehntelsekunden Rückstand auf die beiden Red Bulls hatte.

"Wie hat er es geschafft, in den restlichen fünf Kurven auf Pole zu fahren? Das war einfach erstaunlich", meint Stella.

Außerdem habe Norris seit dem Rennen in Spielberg die meisten Punkte hinter Weltmeister Max Verstappen geholt und damit bewiesen, dass er ein Spitzenfahrer sei.

Überhaupt stellt er die Spitzenleistungen seines Piloten nicht in Abrede: "Es geht nicht um das Top-Potenzial. Vor allem bei Lando ist noch fast unerforscht, wie gut er ist", sagt er. Aber: "Die Konstanz dieser Art von Leistungen macht den Unterschied aus." Und da fehlt Norris im Vergleich zu Weltmeister Max Verstappen noch etwas.

"Ich glaube, dass Max wirklich neue Maßstäbe setzt, wenn es darum geht, wie konstant man starke Leistungen bringen kann", lobt der McLaren-Boss. Und das sei auch das Ziel, woran man mit seinen beiden Piloten für 2024 arbeiten möchte.

"Und ich denke, dass die Dinge auch miteinander zusammenhängen - so wie die körperliche Verfassung mit der mentalen Verfassung zusammenhängt, die wiederum mit dem allgemeinen Wohlbefinden und der Integration innerhalb des Teams zusammenhängt."

All diese Sachen seien bei Norris aber schon gut ausgeprägt. "Es ist einfach so, dass das Spiel so umkämpft ist, dass du dauerhaft auf Topniveau sein musst. Das macht den Unterschied."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.