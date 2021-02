McLaren-Debüt am Dienstag: Ricciardo testet MCL35M in Silverstone

Daniel Ricciardo muss nicht bis zum offiziellen Wintertest der Formel 1 in Bahrain warten. Bereits an diesem Dienstag wird der Australier seinen ersten Auftritt bei McLaren haben, und das im MCL35M für die Formel-1-Saison 2021.

Das Team aus Woking hat für Neuankömmling Ricciardo, der im vergangenen Mai seinen neuen Vertrag unterzeichnete, und Teamkollege Lando Norris einem Filmtag in Silverstone organisiert. Für den Australier werden es die ersten Kilometer in einem Formel-1-McLaren überhaupt sein.

"Lando und Daniel werden den MCL35M ab morgen zum ersten Mal in Silverstone fahren, als Teil der Filmtage des Teams vor der Saison", bestätigt das Team in einer Erklärung zur offiziellen Präsentation des neuen Autos am Montagabend.

Die ersten 100 Kilometer im neuen MCL35M

Gemäß dem sportlichen Reglement ist es erlaubt, zwei Drehtage pro Saison zu absolvieren, bei denen nicht mehr als jeweils 100 Kilometer gefahren werden dürfen. Das entspricht auf der britischen Grand-Prix-Strecke in Silverstone 17 Runden. Diese müssen mit speziell zur Verfügung gestellten Reifen von Pirelli durchgeführt werden.

Der Test wird nicht nur Ricciardos ersten Einsatz für McLaren markieren, sondern auch das erste Mal, dass das Team seit dem Ende der letzten Partnerschaft im November 2014 ein Formel-1-Auto mit Mercedes-Antrieb auf die Strecke schickt.

McLaren MCL35M 1 / 7 Foto: McLaren So sieht er aus, der neue McLaren MCL35M für die Formel-1-Saison 2021! Auf den folgenden Bildern stellen wir das Fahrzeug im Detail vor. McLaren MCL35M 2 / 7 Foto: McLaren Das Farbdesign des McLaren MCL35M orientiert sich am Vorjahresauto MCL35. Der Zusatz "M" steht für Mercedes, den neuen Antriebspartner des Teams. Im Heck arbeitet nun also der aktuell (vermutlich) beste Formel-1-Motor. McLaren MCL35M 3 / 7 Foto: McLaren Apropos: Den Mercedes-Stern sucht man auf dem McLaren MCL35M vergebens. Der Grund: McLaren ist ein reines Kundenteam. Das Branding des Formel-1-Autos mit dem Mercedes-Logo ist nicht Teil des Deals und findet deshalb auch nicht statt. McLaren MCL35M 4 / 7 Foto: McLaren Apropos: Den Mercedes-Stern sucht man auf dem McLaren MCL35M vergebens. Der Grund: McLaren ist ein reines Kundenteam. Das Branding des Formel-1-Autos mit dem Mercedes-Logo ist nicht Teil des Deals und findet deshalb auch nicht Auffällig ist außerdem die erneut recht leere Motorhaube: Ein sehr prominenter Werbeplatz auf dem McLaren MCL35M präsentiert sich fast komplett ohne Sponsorenlogos, sondern im McLaren-Orange ("Papaya").. McLaren MCL35M 5 / 7 Foto: McLaren Dafür hat sich im Cockpit etwas getan: Carlos Sainz hat McLaren in Richtung Ferrari verlassen. Neuer Teamkollege von Lando Norris ist daher Daniel Ricciardo, der zuletzt für Renault aktiv war. Norris und Ricciardo fahren erstmals mit Mercedes-Power. McLaren MCL35M 6 / 7 Foto: McLaren Der McLaren MCL35M unterscheidet sich äußerlich vor allem an der Frontpartie stark von seinem Vorgänger. Die "Knollennase" gibt es nicht mehr, dafür eine rundliche Nase im Mercedes-Stil. Unterhalb der Nase sind zusätzliche Luftleitbleche dazugekommen. McLaren MCL35M 7 / 7 Foto: McLaren Aus der Vogelperspektive ist außerdem eine neue Kontur bei den Seitenkästen zu erkennen, wahrscheinlich aufgrund des Antriebswechsels von Renault zu Mercedes. Gut erkennbar sind auch die nun deutlich komplexeren Bargeboards vor den Seitenkästen.

McLaren war gezwungen, einen beträchtlichen Teil seines Boliden für die neue Saison zu ändern, um sich an die neue Mercedes-Antriebseinheit anzupassen, obwohl das Reglement eingefroren wurde. Die letzten drei Jahre erhielt McLaren Motoren von Renault. Im Vorjahr eroberte man damit Platz drei in der Hersteller-WM.

Probleme mit der Mercedes-Antriebseinheit?

Mercedes berichtete vergangene Woche seinerseits, dass es einige Probleme mit der neuen Power-Unit für die neue Saison gegeben habe. Der Technikdirektor von McLaren, James Key, konnte das auf Nachfrage zwar nicht bestätigen, bleibt aber vorsichtig

"Das ist wirklich eine Frage für Mercedes, wir können das nicht beantworten", sagt Key, angesprochen auf die Probleme mit dem Motor. "Bis jetzt haben wir einige Tests auf dem Prüfstand gemacht und das war völlig problemlos. Aber ich würde sagen, dass Mercedes das definitiv am besten beantworten kann, um ehrlich zu sein."

