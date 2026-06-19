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McLaren ehrt die Leistungen von Mika Häkkinen mit einer besonderen Bronzestatue, die den zweifachen Weltmeister beim Formel-1-Saisonfinale 1998 in Suzuka zeigt

Lydia Mee Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
McLaren ehrt Mika Häkkinen mit Bronzestatue zum 1000. Grand Prix

Mika Häkkinen wurde von McLaren mit einer Bronzestatue geehrt

Foto: Sutton Images

Besondere Ehrung für den zweifachen Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen: Der Finne, der 1998 und 1999 gemeinsam mit McLaren die Weltmeisterschaft in der Königsklasse gewinnen konnte, wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1000. Grand Prix des Teams mit einer eigenen Bronzestatue gewürdigt.

Der "Flying Finn" wurde vom renommierten Motorsport-Künstler Paul Oz geschaffen und zeigt Häkkinen beim Formel-1-Saisonfinale 1998 in Suzuka, wo er seinen ersten der beiden WM-Titel gewann. Die Statue nimmt einen Ehrenplatz auf dem Boulevard des McLaren-Hauptquartiers in Woking ein und steht neben seinem Weltmeisterauto MP4/13.

Sie reiht sich ein in die Sammlung der Bronzestatuen weiterer McLaren-Legenden, darunter Bruce McLaren, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost und Ayrton Senna. Häkkinen war bei der Enthüllung persönlich anwesend, gemeinsam mit McLaren-Boss Zak Brown, Teamchef Andrea Stella sowie den aktuellen Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri.

"Wow ... gute Erinnerungen! Das bin ich in Suzuka, als ich meine erste Weltmeisterschaft gewann, der Beginn von etwas ganz Besonderem", sagt Häkkinen. "Wenn man sein ganzes Leben mit Rennfahren verbringt, steht man unter Druck, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, und man weiß nie, ob man es schaffen wird."

Häkkinen erinnert sich an "unglaublichen Moment"

"An jenem Tag in Suzuka, vor dem Rennen, erinnere ich mich nur daran, wie ich dachte: 'Okay, packen wir es an, ziehen wir es durch'. Ein unglaublicher Moment. Danke euch allen." Die Enthüllung der Statue war Teil der umfassenderen Feierlichkeiten des Teams zum Erreichen von 1000 Grands Prix in der Formel 1.

"Mehr als 100 Formel-1-Teams sind gekommen und gegangen, seit McLaren sein Debüt gab", ergänzt Brown. "Wir sind das zweiterfolgreichste Team der Geschichte und das zweitälteste. Das alles ist auf die DNA zurückzuführen, die Bruce McLaren diesem Team eingeflößt hat."

"Es ist unglaublich besonders, hier zu arbeiten, und es ist wichtig für uns alle, uns einen Moment Zeit zu nehmen, um das zu genießen, denn wir sind diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt hier sind, und wir sind diejenigen, die Geschichte schreiben."

"Es ist eine unglaubliche Ehre", meint auch McLaren-Teamchef Stella. "Wir haben die Verantwortung, unsere Trophäenschränke weiter zu füllen, so wie es unsere Vorgänger getan haben. Das ist sowohl eine Ehre als auch immens motivierend."

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