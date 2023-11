McLaren: Entscheidung für Mercedes-Motor war "einfach"

Für McLaren sei die Entscheidung, auch über 2025 hinaus eine Motorenpartnerschaft mit Mercedes zu haben, "einfach" gewesen, wie Teamchef Andrea Stella sagt. Das Team hatte am Freitag eine Verlängerung des laufenden Vertrages bis 2030 verkündet, nachdem man zuvor andere Optionen abgewogen hatte.

Doch am Ende fiel die Wahl auf Mercedes, weil man mit der derzeitigen Kooperation sehr zufrieden ist und weil man von Mercedes einige Versicherungen für die Entwicklung der neuen Antriebseinheit ab 2026 bekommen hat.

"Es war einfach, weil wir mit der laufenden Zusammenarbeit sehr zufrieden sind", betont Stella und sagt, dass Mercedes einen entscheidenden Anteil am Aufschwung hatte, den McLaren im Laufe der aktuellen Formel-1-Saison hingelegt hat.

"Aber vor allem die Sicherheit, die wir in technischer Hinsicht und in Bezug auf die operativen Standards erhalten haben, und die Solidität, die wir gesehen haben, als wir uns angeschaut haben, was für 2026 auf dem Spiel steht, haben uns die Entscheidung sehr leicht gemacht", sagt der Italiener.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit diesem Maß an Kontinuität und Stabilität in die Zukunft blicken können."

Die Entscheidung für einen Motorenlieferanten für 2026 ist der nächste wichtige Schritt des Teams auf dem Weg zurück an die Spitze.

Sie folgt auf eine von Stella geleitete Überarbeitung der technischen Struktur, die durch mehrere hochkarätige Neuverpflichtungen in diesem Winter sowie die Einführung eines neuen Windkanals und andere wichtige Verbesserungen der Infrastruktur in Woking ergänzt wird.

Auf die Frage, ob der Mercedes-Antriebsstrang das letzte Puzzleteil für McLaren 2026 sei, antwortet Stella: "Ich würde nicht sagen, dass es so einfach ist. Es ist eines der Elemente, die man haben muss. Es ist eine notwendige Bedingung, aber bei weitem nicht ausreichend. Um um Meisterschaften kämpfen zu können, muss man viel am Chassis arbeiten."

"Ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren auf der Motorenseite konkurrenzfähig sein werden, deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen, aber am Chassis gibt es noch so viel zu tun", sagt er.

Der Aufschwung in diesem Jahr sei wichtig gewesen, allerdings sagt Stella, dass McLaren auch schon einige Rennen nicht mehr am Auto gearbeitet habe. "Und wir können sehen, dass einige der Autos ein paar Upgrades bekommen haben. Und sofort ist unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr so gut wie vor ein paar Rennen. Es ist ein unglaublich hart umkämpftes Geschäft."

