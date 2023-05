McLaren erklärt: Warum der MCL60 in Miami das langsamste Auto war

McLaren hat erklärt, wie die Low-Grip-Bedingungen des Großen Preises von Miami und die "Burgsektion" der Rennstrecke von Aserbaidschan klare Schwächen des Formel-1-Autos offenbart haben.

Teamchef Andrea Stella meint, dass trotz des Unterbodenschadens, den Lando Norris erlitten hat, und dem Ausfall des Brake-by-wire-Systems bei Oscar Piastri die Ergebnisse von Miami (17. und 19. Platz) eine "Realitätsprüfung" darstellen.

Schaut man sich die Daten des Rennwochenendes in Miami an, so war McLaren das langsamste aller zehn Teams. Die Qualifyingpace war dabei rund 1,6 Sekunden schlechter als die von Spitzenreiter Red Bull, während man auch von der Rennpace her auf dem letzten Platz lag mit einem Rückstand von etwas mehr als 1,3 Sekunden pro Runde.

Für dieses schlechte Abschneiden wurde der wenig griffige Asphalt verantwortlich gemacht, obwohl man noch eine Woche zuvor in Baku das fünftschnellste Team war und sowohl im Qualifying als auch im Rennen überzeugen konnte. Nur in der ebenfalls wenig griffigen Burgsektion war McLaren etwas unterlegen.

McLaren-Teamchef: MCL60 nur bei viel Grip gut

Laut dem ehemaligen Renningenieur Stella verdeutlichen diese Bereiche die Schwächen des MCL60-Autos in Situationen, in denen das Gaspedal nicht betätigt oder die Bremse gelöst wird. Der Italiener erklärt: "Es zeichnet sich ein Trend ab. Dieser Trend besteht darin, dass unser Auto an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt, wenn der Grip hoch ist."

"Wir glauben, dass dieser Trend mit der Tatsache zusammenhängt, dass man, je geringer der Grip ist, umso mehr Zeit auf der Bremse und auf dem Gas verbringen muss. Das ist eine Situation, in der unser Auto nicht sehr gut funktioniert."

"Als die Temperaturen niedrig waren - Streckentemperatur, Umgebungstemperatur - war das Auto viel glücklicher. Wenn man beim Bremsen aggressiv vorgeht, minimiert man diese Phase in der Mitte der Kurve, in der man auf der Bremse steht und vom Gas geht. Sofort gewinnen wir an Wettbewerbsfähigkeit."

Stella: Trend war bereits in Baku zu sehen

"Wenn wir uns zum Beispiel Baku anschauen, mit dem neuen Asphalt in diesem Jahr, war der Grip hoch und in all den Abschnitten, wo man hart bremsen kann, kurze Kurven wie Kurve eins und zwei, waren wir konkurrenzfähig", beteuert Stella. "Aber wenn man sich die Burg-Sektion ansieht, wo man hineinrollen muss, waren wir selbst in Baku nicht sehr konkurrenzfähig. Das ist also ein Trend."

Stella betont, wie wichtig es für McLaren ist, diesen Trend zu isolieren und zu verstehen, damit die umstrukturierte technische Abteilung ihn mit Entwicklungen während der Saison beseitigen kann. Er fuhr fährt fort: "Es ist wichtig, diesen Trend zu verstehen, weil er auch die Entwicklungsrichtung vorgibt."

"Wir wussten, dass wir mit dem Baku-Upgrade [geänderter Unterboden] etwas Abtrieb hinzugefügt haben, aber wir haben die Charakteristik des Autos nicht verändert. Daher bin ich nicht allzu überrascht, dass wir bei diesen Bedingungen mit wenig Grip, bei denen wir viel Zeit auf der Bremse und am Gas verbringen, wenig konkurrenzfähig sind."

McLaren will Entwicklung fokussieren

Der Italiener sagt zudem, dass das Team, nachdem es die Schwachstelle identifiziert hatte, die eingeschränkten CFD- und Windkanal-Möglichkeiten ausgleichen konnte und sich stark auf eine Lösung konzentriert: "Wir sehen, dass das Auto beim Bremsen auf der Geraden stark ist. Wir sehen, dass das Auto in Hochgeschwindigkeitsabschnitten stark ist."

"Der Vorteil ist, dass man lenken und seine Entwicklung zentrieren kann. Was wir in diesen ersten Rennen lernen, ist, dass wir uns in diesem Zustand noch mehr konzentrieren müssen: weg von den Bremsen, weg vom Gas und hin zu niedriger Geschwindigkeit. Es ändert aber nichts an der Entwicklungsgeschwindigkeit."

Große McLaren-Updates für Kanada und Silverstone

"Es ist also nicht so, dass man in der Zeit zwischen jetzt und Imola reagieren kann, wenn man ein Abstimmungsproblem hat. Aber im Moment haben wir mehr mit der Spezifikation des Autos zu tun, mit dem Paket, und diese haben ihre eigene Vorlaufzeit, die man aufbauen, entwerfen und produzieren muss."

"Was also in Imola passiert, haben wir vor einem Monat entschieden. Es gibt tatsächlich kleine Entwicklungen für Imola. Aber sie sind unbedeutend im Vergleich zu dem Schritt, den wir machen müssen, um konstant in den Punkterängen zu sein, und das ist es, was wir anstreben", so der Italiener.

Größere Updates von McLaren sind hingegen aber im Juni und Juli zu erwarten. "Es wird definitiv noch Einiges vor der Sommerpause kommen", sagt Stella. "Wir verteilen diese Upgrades zwischen Kanada und Großbritannien. Österreich werden wir meiden, weil es ein Sprint-Event ist."

"Und angesichts der Größe des Pakets trauen wir uns nicht, es zu so einer Veranstaltung mitzubringen. In Baku haben wir es gemacht, weil es nur der Unterboden war. Aber hier geht es um eine größere Umgestaltung, und den Unterboden werden wir nach Großbritannien verschieben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.