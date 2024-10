McLaren eröffnet neues Gesundheits- und Fitnesszentrum in Woking

Mit der fortschreitenden Erweiterung des Formel-1-Kalenders ist nicht nur den Fahrern, sondern auch den Mitarbeitern der Teams über die Jahre immer mehr abverlangt worden. Ihre Gesundheit und Fitness ist wichtiger denn je.

Und so legen die Teams auch immer mehr Wert darauf, die Arbeitsbedingungen für ihre Crew zu verbessern und sie auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen, etwa bei der Ernährung. McLaren arbeitet seit dieser Saison mit Optimum Nutrition als offiziellem Sporternährungspartner seines Formel-1-Teams zusammen.

Beide Parteien verkündeten an diesem Donnerstag den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit und gaben die Eröffnung des "Optimum Nutrition McLaren Performance Hub" bekannt, einem hochmodernen Gesundheits- und Fitnesszentrum am Hauptsitz des Teams, dem McLaren Technology Centre in Woking.

"Das Zentrum markiert einen bedeutenden Meilenstein in McLarens Engagement, die menschliche Leistung zu fördern und die körperliche und geistige Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter zu unterstützen, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke", heißt es einer Pressemitteilung zur Eröffnung.

Das Zentrum ist mit hochmodernen Technogym-Geräten ausgestattet, etwa für Kardio- und Krafttraining, und bietet medizinische Dienstleistungen vor Ort, darunter einen Hausarzt, einen Physiotherapeuten und einen Psychologen.

Mitarbeiter können dort auch ausspannen und sich medizinisch beraten lassen Foto: McLaren

"Bei McLaren sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital und Unterscheidungsmerkmal. Die körperliche und geistige Gesundheit unseres gesamten Teams ist von grundlegender Bedeutung für unser Streben nach Höchstleistung", betont Daniel Gallo, Beauftragter für Menschen und Nachhaltigkeit im Unternehmen.

Und er ergänzt: "Die neue Einrichtung wird uns dabei helfen, die Fähigkeit jedes Einzelnen zu verbessern, körperlich und geistig auf einem hohen Niveau zu arbeiten, um uns leistungsfähiger und widerstandsfähiger zu machen."

Colin Westcott-Pitt von Optimum Nutrition sieht in dem Zentrum "einen spannenden nächsten Schritt in unserer Partnerschaft" und erklärt: "Diese Initiative zur gemeinsamen Schaffung eines branchenführenden Raums wird McLarens kontinuierliches Streben nach Verbesserungen auf und neben der Strecke unterstützen."