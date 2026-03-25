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McLaren: Erster Formel-1-Test für neuen Ersatzfahrer

Der Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli hat seinen ersten Formel-1-Test für McLaren absolviert - Der Italiener pilotierte zwei Tage lang den MCL60 in Barcelona

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
McLaren: Erster Formel-1-Test für neuen Ersatzfahrer

Leonardo Fornaroli spulte in Spanien seine ersten Formel-1-Kilometer ab

Foto: McLaren

Leonardo Fornaroli hat seine ersten Kilometer am Steuer eines Formel-1-Autos zurückgelegt. Der Formel-2-Champion des vergangenen Jahres absolvierte im McLaren MCL60 aus der Saison 2023 am Montag und Dienstag insgesamt 110 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, einen Formel-1-Wagen auf der Rennstrecke zu fahren", so der Italiener, der an beiden Tagen zusammen mehr als 500 Kilometer abspulte. Er habe bei dem Test "in vielen verschiedenen Bereichen des Formel-1-Fahrens enorm viel gelernt".

"Auch wenn sich diese Autos deutlich von denen der aktuellen Generation unterscheiden, ist es für mich als Reservefahrer nach wie vor unerlässlich, Zeit hinter dem Steuer zu verbringen", betont Fornaroli.

"Außerdem hilft es mir, das Gefühl des realen Fahrens mit der Arbeit am Simulator in Einklang zu bringen - ein wichtiger Teil meiner Aufgabe zur Unterstützung des Teams. Vielen Dank an alle bei McLaren für diese Gelegenheit", so der 21-Jährige.

Im Verlauf des Jahres soll Fornaroli noch weitere sogenannte TPC-Tests in einem älteren Formel-1-Auto absolvieren. "Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Japan, um das Team während des Rennwochenendes zu unterstützen", kündigt er an.

Bei McLaren ist man laut Alessandro Alunni Bravi "sehr zufrieden" mit Fornarolis erstem Formel-1-Test. Er habe an den beiden Tagen in Spanien "durchweg fantastische Fortschritte" gemacht und sich "unglaublich schnell" an den Formel-1-Boliden gewöhnt.

Fornaroli "stellte weiterhin jene Eigenschaften unter Beweis, die wir bereits während seiner erfolgreichen Juniorenkarriere an ihm schätzen gelernt haben: Beständigkeit sowie seine Fähigkeit, schnell zu lernen und Leistung zu bringen", so Alunni Bravi.

Fornaroli gewann 2024 den Titel in der Formel-3-Meisterschaft und ein Jahr später als Rookie auch die Formel 2. Trotzdem fand er für die Saison 2026 kein Stammcockpit in der Formel 1, weshalb er als Ersatzfahrer bei McLaren anheuerte.

Diese Rolle teilt sich Fornaroli 2026 mit IndyCar-Vizemeister Patricio O'Ward.

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