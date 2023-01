McLaren erwartet keinen Ärger zwischen Lando Norris und Oscar Piastri

Audio-Player laden

McLaren ist sich sicher, dass Oscar Piastri eine ernsthafte Herausforderung für seinen neuen Formel-1-Teamkollegen Lando Norris darstellen wird, befürchtet aber keine Reibereien zwischen den beiden.

McLaren-CEO Zak Brown betont, dass er keine Zweifel an Piastris Fähigkeiten hat, auch wenn er zugibt, dass Norris eine harte Messlatte ist, die es zu erreichen gilt.

Über Piastris Aussichten für 2023 sagt Brown: "Ich habe keine Erwartungen oder Vorgaben, was er bis zu diesem und jenem Datum erreichen muss. Aber ich denke, Lando ist so schnell wie jeder andere in der Formel 1. Ich denke, dass er mit dem richtigen Paket Rennen gewinnen würde, da würde jeder zustimmen."

"Oscar wird also einen Teamkollegen haben, der einer der schnellsten Fahrer der Welt ist. Aber ich gehe fest davon aus, dass Oscar mit der Zeit eine Herausforderung sein wird."

Ex-Teamchef Andreas Seidl glaubt nicht an Spannungen

Nach zwei Saisons, in denen bei McLaren eine entspannte Atmosphäre zwischen Norris und Daniel Ricciardo herrschte, dürfte die Ankunft von Piastri zu einer ganz anderen Dynamik im Team führen.

Piastri befindet sich in einem ganz anderen Stadium seiner Karriere als Ricciardo und wird sich einen Namen machen wollen, nachdem er im Mittelpunkt eines Tauziehens zwischen McLaren und Alpine um seine Dienste für 2023 stand.

Piastris Ankunft wird bei McLaren wahrscheinlich einen Wechsel der Dynamik zwischen den beiden Fahrern auslösen, aber das ist etwas, worüber sich das Team keine besonderen Sorgen macht.

Der frühere Teamchef Andreas Seidl sagte Ende letzten Jahres vor seinem Weggang, dass er keine Gefahr von Spannungen sehe: "Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht", meinte Seidl, der zum Sauber-Team gewechselt ist.

"Natürlich ist jeder Fahrer anders: eine andere Persönlichkeit, ein anderer Charakter, und das könnte, sagen wir mal, zu einer anderen Beziehung zwischen den beiden Jungs führen."

"Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die eine oder die andere Art von Beziehung besser oder schlechter ist. So wie Lando als Kerl, als Charakter, als Person, als Fahrer ist, und so wie wir Oscar bisher kennengelernt haben, erwarte ich keine Probleme."

Zak Brown beeindruckt von Piastris Verhalten in Vertragssaga

Brown lobt auch die Art und Weise, wie Piastri die Kontroverse zwischen McLaren und Alpine um seine Verpflichtung für 2023 gemeistert hat - insbesondere angesichts der Kritik seines ehemaligen Chefs Otmar Szafnauer.

"Ich war sehr beeindruckt von ihm, wie er sich im Sommer verhalten hat", fügt Brown hinzu. "Ich fand Otmars Kommentare gegenüber Oscar sehr unfair und nicht zutreffend, vor allem, da er den CRB durchlaufen hat und genau weiß, was passiert ist."

"Er hat sich während des gesamten Prozesses sehr reif verhalten, was für einen 21-Jährigen beeindruckend ist. Trotz des Drucks und des Rampenlichts hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und den Kopf nicht hängen lassen."

"Ich denke, er wird ein zukünftiger Star sein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass er 2022 keine Rennen gefahren ist. Wir haben auch nicht viele Tests. Ich wünschte, es gäbe mehr Tests vor der Saison, nicht nur für Oscar, sondern ganz allgemein. Er wird effektiv eineinhalb Tage bekommen, was nicht viel ist."

"Ich denke, er wird konkurrenzfähig sein und Lando unter Druck setzen, wir müssen ihm nur Zeit geben, sich in das Team einzufinden", so der McLaren-CEO weiter. "Er ist ein sehr ernsthafter Mensch. Und er ist bereit, loszulegen."

Norris: Hatte immer gute Beziehung zu Teamkollegen

Norris selbst ist ebenfalls ein Fahrer, der noch nie ein schlechtes Verhältnis zu einem Teamkollegen hatte, und er kam Ricciardo während ihrer Zeit bei McLaren sogar besonders nahe.

"Natürlich sind wir mehr als nur Freunde", sagt der Brite über Ricciardo. "Aber ich denke, es ist etwas, das ich mit all meinen Teamkollegen habe, ich habe immer gute Beziehungen zu ihnen aufgebaut und bin gute Freunde mit ihnen geworden, ich denke, auf und auch abseits der Strecke."

"Ich glaube, ich habe immer ein gutes Maß an Respekt zwischen allen Fahrern aufgebaut, mit denen ich zusammen war", so Norris.

