McLaren-Teamchef Stella vor China-GP mit den "meisten Sorgen"

Für McLaren begann die Formel-1-Saison 2024 stark. Das Team aus Woking geht als dritte Kraft in der WM ins nächste Rennwochenende. Doch bei der Rückkehr nach China werde sich McLaren angesichts der vielen langsamen Kurven in Schadensbegrenzung üben müssen, vermutet Teamchef Andrea Stella.

Denn während McLaren auf Strecken mit hohem Abtrieb weiterhin eine Macht ist, gab die Mannschaft zu Beginn des Jahres zu, dass seine anhaltende Schwäche bei niedrigen Geschwindigkeiten noch nicht behoben wurde.

Diese Schwäche könnte sich auf einigen Rennstrecken stärker bemerkbar machen als auf anderen, wobei sich die Rückkehr der Formel 1 auf den Shanghai International Circuit für McLaren als besonders herausfordernd erweisen könnte.

Der 5,4 Kilometer lange Kurs ist nicht nur mit Haarnadelkurven gespickt, sondern hat auch einen einzigartigen Rundenbeginn durch den immer enger werdenden Komplex der Kurven 1 bis 4, der die Art von langsamen, langen Kurven kombiniert, in denen es dem McLaren im Vergleich zu seinen Rivalen an Grip fehlt.

McLaren-Teamchef vor China-GP besorgt

"Ich muss sagen, dass China in diesem ersten Teil der Saison die Strecke ist, die mir in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit am meisten Sorgen bereitet", räumt Stella ein. "Man hat so viele langsame Kurven, Haarnadelkurven. Auch in Kurve 2, Kurve 3 verbringt man viel Zeit in diesen langen Kurven", sagt er.

"Das ist ein Thema, das ich immer wieder anspreche. Bislang waren wir nicht in der Lage, das Auto in diesen langsamen, mittelschnellen langen Kurven ausreichend zu verbessern."

"Was die Konkurrenzfähigkeit betrifft, würde ich also eine schwierigere Situation als in Suzuka, Australien und im ersten Teil der Saison erwarten", hält der McLaren-Teamchef fest. "China könnte ein bisschen Schadensbegrenzung für uns sein."

Ab Miami, wo die Formel 1 Anfang Mai gastiert, werde dann aber hoffentlich wieder "bessere Phase" beginnen. "Und im zweiten Teil der Saison wird noch mehr kommen", verspricht Stella, der in China als Austragungsort aber auch einige Chancen sieht.

Sprintformat in China birgt Chancen und Risiken

Denn das China-Wochenende ist das erste mit Sprint in dieser Saison. Das bedeutet, dass die Teams nur ein Freies Training haben werden, um sich vor dem Sprint-Qualifying mit der Strecke und ihrem neuen Asphalt vertraut zu machen. Das könnte Türen öffnen, aber auch zusätzliche Fallstricke bereithalten.

"Es wird auf jeden Fall eine herausfordernde Veranstaltung, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln", sagt Stella. "Wie wird die Asphaltsituation sein? Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass China eine der Strecken mit dem stärksten Graining war. Wie werden die Reifen damit zurechtkommen?"

"Es ist auch eine knifflige Strecke, was die Balance zwischen einigen sehr schnellen Kurven, wie der Einfahrt in Kurve 1, und dann vielen langsamen Abschnitten angeht."

"Wenn man die Strecke isoliert betrachtet, bereitet sie einem Kopfschmerzen. Aber wenn man sie unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit betrachtet, muss man denken: Wenn ich keinen perfekten Job mache, aber ein bisschen besser als die anderen, dann könnte das eine große Chance sein", so der Teamchef.

Weitere Co-Autoren: Filip Cleeren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.