McLaren fährt ab Monaco mit Senna-Schriftzug am Auto

Audio-Player laden

Das Formel-1-Auto von McLaren wird ab dem Grand Prix von Monaco an diesem Wochenende den ikonischen Namen und das Logo von Ayrton Senna tragen, der vor allem für seine Erfolge mit McLaren bekannt ist. Ihre drei WM-Titel gewann die 1994 verstorbene Formel-1-Legende alle beim Team aus Woking.

Nach dem Tod des Brasilianers beim Grand Prix von San Marino trug das Williams-Team, für das er damals fuhr, weiterhin seinen Namen und das berühmte Senna-S auf der Nase seines Autos. Vor der Saison 2022 entschied sich Williams dann allerdings, das Senna-Branding von seinem Boliden zu entfernen.

Bei der Vorstellung des FW44 sagte Teamchef Jost Capito, dass die neuen Eigentümer von Williams nach vorne schauen und die Art und Weise, wie Senna geehrt wird, ändern wollten: "Die Entscheidung war, dass wir uns in der Zukunft weiterentwickeln wollen. Wir haben eine neue Ära, ein neues Auto. Und wir haben auch unser Museum renoviert, wo wir einen speziellen Bereich haben, um Ayrton zu feiern."

Teams ehren Senna auf verschiedene Weise

"Ich denke, wir müssen jetzt in die Zukunft blicken und den Fahrern nicht jedes Mal das 'S' zeigen, wenn sie ins Auto steigen und daran erinnert werden, was passiert ist", so Capito. "Jetzt ist es für das Team an der Zeit, weiterzumachen und Senna die Ehre zu erweisen, indem wir ihm einen eigenen Bereich im Museum widmen."

Statt Williams hat nun McLaren den Namen Senna auf seinem Auto verewigt - an der Seite des Halo. In einem kurzen Video, das das Team am Freitag veröffentlichte, zollte es Senna Tribut und machte deutlich, wie sehr es sich freut, den Namen zu tragen.

"Wir fühlen uns geehrt, den Namen Ayrton Senna ab dem Grand Prix von Monaco zu tragen. Seine Tapferkeit, sein Engagement und sein Einfallsreichtum setzen bis heute den Maßstab für unser Team", heißt es zu dem kurzen Clip mit historischen Videoausschnitten.

Brown: Monaco als der perfekte Zeitpunkt

Senna fuhr von 1988 bis 1993 für McLaren und gewann 1988, 1990 und 1991 den Weltmeistertitel. Bei seinen 96 Starts für das Team gewann er 35 Mal und holte beim Grand Prix von Australien 1993 seinen letzten Sieg für das Team. Die Abbildung des Namens Senna am Auto wird von der Senna Foundation voll unterstützt.

McLaren-CEO Zak Brown freut sich über den neuen Senna-Schriftzug: "Ich kann mir kein besseres Rennen als den Grand Prix von Monaco vorstellen, um diese Würdigung von Ayrtons Leben zu beginnen. Ayrton hat diesen Grand Prix sechsmal gewonnen, mehr als jeder andere Fahrer. Er hat bewiesen, dass sein Können und seine Fähigkeiten am Steuer eines Formel-1-Autos kaum zu übertreffen sind."

"Dieser Zusatz zu unseren Rennwagen wird dauerhaft sein und wurde mit Unterstützung der Familie Senna angebracht. Es wird uns als Team und all unseren Fans auf der ganzen Welt als ständige Erinnerung an das sensationelle Talent von Ayrton Senna dienen."

Mit Bildmaterial von McLaren.