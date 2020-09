McLaren-Feierlichkeiten in Monza: Lando Norris verletzt sich an der Hand

Der McLaren-Rennstall hätte im Grand Prix von Italien fast ein Doppelpodium gefeiert, Lando Norris verpasste Rang drei um zweieinhalb Sekunden. Trotzdem ließ sich der Brite nicht davon abhalten, gemeinsam mit Carlos Sainz auf dessen zweiten Rang anzustoßen - dabei verletzte sich Norris allerdings an der Hand!

Die Feierlichkeiten nach dem chaotischen Monza-Rennen waren in der McLaren-Box gerade in Schwung gekommen, Norris posierte gemeinsam mit Sainz und dessen Pokal und Champagner-Flasche vor der Kamera. Danach geschah das Missgeschick.

Norris wollte mit einer kleineren Flasche des edlen Tropfens einen Trick vorführen, den er noch aus seinen siegreichen Formel-3- und Formel-2-Tagen kannte: Den Flaschenboden härter abstellen, um eine Fontäne zu erzeugen. Das ging jedoch mächtig schief, die Flasche zerbrach, und Norris schnitt sich in die linke Hand.

Später postete er ein Bild von der Verletzung auf Instagram, darauf zu sehen seine Hand und die Schnittwunde mit einem dicken weißen Pflaster abgedeckt. "Dieser Tag hat kein gutes Ende genommen! Verdammt, das war die Prosecco-Flasche! Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen."

Er habe sich nur einen kleinen Schnitt zugefügt, sein Renneinsatz am kommenden Wochenende in Mugello ist nicht gefährdet. Schon zu Saisonbeginn war der 20-Jährige angeschlagen. Sein Körper war an die starken g-Kräfte nach der langen Winterpause nicht mehr gewohnt, Norris musste gar Schmerzmittel nehmen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.