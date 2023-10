McLaren: Formel-3-Meister Gabriel Bortoleto ist "ein aufregendes Talent"

McLaren-Formel-1-Teamchef Andrea Stella ist von Gabriel Bortoleto begeistert, der als neuer Fahrer im Entwicklungsprogramm des Teams aus Woking fährt und zum Formel-3-Meister 2023 gekrönt wurde. Der Youngster aus Brasilien sei ein "aufregendes Talent", das kurz nach seinem 19. Geburtstag in das Programm aufgenommen wurde. Geleitet wird die Nachwuchsarbeit von McLaren vom ehemaligen Formel-1-Piloten und fünfmaligen Le-Mans-Sieger Emanuele Pirro.

McLaren hat im Laufe der Jahre viele junge Fahrer gefördert, darunter Lewis Hamilton und Lando Norris, aber die aktuelle Initiative wurde offiziell im April 2023 ins Leben gerufen. Neben Bortoleto gehören auch der IndyCar-Fahrer Pato O'Ward, der kürzlich verpflichtete Toyota-Schützling Ryo Hirakawa und der italienische Formel-4-Zweitplatzierte Ugo Ugochukwu zum Kader.

Bortoleto gewann in seiner Rookie-Saison mit Trident den Formel-3-Titel, nachdem er in der Saison zwei Siege eingefahren hatte. "Wir beobachten Gabriel schon seit einiger Zeit", sagt Stella auf Nachfrage über den jüngsten Neuzugang des Teams. "Wir bauen dieses Fahrerentwicklungsprogramm auf, das eigentlich ziemlich neu ist."

"Wir haben erst vor ein paar Monaten damit begonnen", so der McLaren-Strippenzieher weiter. "Wir füllen das Programm mit den aufregendsten Talenten auf, und wir sind uns sicher, dass Bortoleto eines davon ist. Das Programm wird von Emanuele Pirro geleitet, der die wichtigsten Entwicklungsaspekte, die für uns wichtig sind, vorbereitet."

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir diesen Neuzugang in unserem Programm haben", sagt er. "Und das Programm selbst wird in Bezug auf die Fahrer begrenzt sein, das kann ich bestätigen." Pirro, der seine Rolle als Formel-1-Steward aufgegeben hat, um den McLaren-Job zu übernehmen, ist ebenfalls überzeugt, dass Bortoleto ein beeindruckendes Talent ist.

"Ich kenne ihn seit den Anfängen seiner Motorsportkarriere und er hat alles, was man auf und neben der Strecke braucht, um ein Star zu werden", so der Ex-Fahrer. "Außerdem passt er sehr gut zu unserer Teamkultur bei McLaren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gabriel und darauf, ihn in seiner Motorsportkarriere zu unterstützen."

Neben der Verpflichtung von Bortoleto hat McLaren auch eine Einjahres.Option für Brando Badoer gezogen, der in diesem Jahr in der italienischen Formel-4-Serie den sechsten Platz belegte. Er ist der Sohn des ehemaligen Minardi- und Ferrari-F1-Piloten Luca Badoer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.