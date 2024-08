McLaren gibt Gas: Neue Upgrades für die Saison 2024 geplant

McLaren hat in der ersten Hälfte der Saison 2024 mit Upgrades an seinem Auto gespart, jetzt will das Team in der Formel 1 wieder angreifen. In den ersten 14 Rennen verzichtete der Rennstall bewusst darauf, bei jedem Rennen mit Neuerungen aufzuwarten, doch in der zweiten Jahreshälfte soll die Schlagzahl erhöht werden.

Es gibt klare und strenge Regeln, wann und wie die Teams die Windkanäle nutzen dürfen, und auch die Computersimulationen der Strömungen sind begrenzt. Je schlechter ein Team im Vorjahr abgeschnitten hat, desto mehr Zeit bekommt es in der ersten Saisonhälfte, um die Aerodynamik zu verbessern.

Ab dem 30. Januar werden dann die aktuellen Platzierungen aus dem Jahr 2024 herangezogen, um die Zeiten für die Teams festzulegen. McLaren hat in Miami ein großes Upgrade eingeführt, danach gab es nur noch streckenspezifische Verbesserungen und kleinere Upgrades am Auto. Größere Verbesserungen will das Team erst später in der Saison einsetzen.

Nur ein Upgrade in der ersten Saisonhälfte

Mit den nun klaren Zeiten für die aerodynamische Entwicklung kann sich das Team sowohl auf die Upgrades für 2024 als auch auf das Auto für 2025 konzentrieren. Bisher brachte das Team einen neuen Frontflügel nach Miami, während die Heckflügel für Imola und Monaco sowie Silverstone und Spa Teile waren, die für das auf der jeweiligen Strecke benötigte Abtriebsniveau entwickelt wurden.

Laut Teamchef Andrea Stella hat Red Bull deutlich mehr in Teile investiert als McLaren. "Ich kann nur für McLaren sprechen und wir werden jetzt einige Früchte der Entwicklungen ernten", freut sich der Italiener. "Ich erwarte in der zweiten Saisonhälfte einige neue Teile." Während der Testperioden stehen McLaren nun 256 Windkanal-Einheiten zur Verfügung. Zudem darf der Rennstall 64 Stunden lang Windgeschwindigkeiten von mehr als 15 Metern pro Sekunde nutzen.

320 Stunden dürfen im Kanal getestet werden, dazu kommen 1.600 Geometriesimulationen, die am Computer ausprobiert werden dürfen. McLaren durfte Anfang des Jahres mehr Zeit für die Aerodynamik aufwenden, weil das Team 2023 Vierter in der Konstrukteurswertung wurde. Im August 2024 liegt der Rennstall auf Platz zwei.

Red Bull bekommt am wenigsten Zeit

Red Bull verfügt über 224 freie Windkanal-Einheiten, darf 56 Stunden lang Windgeschwindigkeiten von mehr als 15 Metern pro Sekunde nutzen und erhält 280 Stunden im Windkanal und 1.400 Simulationen am Computer. "Es ist erstaunlich, dass wir so konkurrenzfähig waren, da wir seit Miami keine wirklichen Verbesserungen an der Strecke vorgenommen haben", sagt Stella.

"Das zeigt, wie groß das Miami-Upgrade war", erklärt der Teamchef. "In der zweiten Saisonhälfte wird es weitere Upgrades geben." Es bleibt abzuwarten, was McLaren in der Saison 2024 noch zu leisten vermag. Vor dem Großen Preis der Niederlande liegt das Team 42 Punkte hinter Red Bull.