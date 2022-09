McLaren in Reihe zwei: Was ist drin für Norris und Ricciardo im Rennen?

Audio-Player laden

Auf der Strecke hat McLaren im Formel-1-Qualifying zum Italien-Grand-Prix 2022 die Plätze sieben und acht erzielt, doch aufgrund zahlreicher Startplatz-Strafen werden daraus P3 und P4 in der Startaufstellung. Und die Motivation ist groß beim britischen Traditionsteam, diese gute Ausgangslage im Grand Prix zu nutzen.

Lando Norris etwa ist von Startplatz drei kommend auf "gute Punkte" aus. Er sei "sehr zufrieden" mit seinem Abschneiden auf eine fliegende Runde und meint: "Mehr war nicht möglich. Wir wären beinahe vor Mercedes gelandet, sind aber nicht zu weit zurück. Das ist ein sehr gutes Ergebnis."

In Zahlen ausgedrückt: Lewis Hamilton und George Russell direkt vor Norris waren nur einen Hauch schneller gewesen, nämlich 0,060 beziehungsweise 0,042 Sekunden, und das bei einem Rückstand von 1,4 Sekunden auf die Poleposition.

Warum McLaren-Teamchef Seidl "super zufrieden" ist

Damit kann McLaren-Teamchef Andreas Seidl gut leben. Er sagt bei 'Sky', er sei "glücklich" mit diesem Abschneiden. "[Wir haben] alles auf den Punkt gebracht, die richtigen Positionen auf der Strecke gefunden, was nicht einfach ist hier bezüglich des Windschattens. Und ja, beide Fahrer haben wirklich die Leistung abgerufen, wenn es gezählt hat." Deshalb sei er "super zufrieden".

Monza erweise sich erneut als ein gutes Pflaster für McLaren, "selbst in einem Jahr, in dem wir nicht ganz so wettbewerbsfähig sind im Vergleich zum vergangenen Jahr", meint Seidl.

Und auch Ricciardo war bei der Musik dabei, wenn auch nicht auf einem Niveau mit Teamkollege Norris: 0,341 Sekunden trennten die beiden McLaren-Fahrer in Q3. "Grundsätzlich liegt ihm die Strecke hier", sagt Seidl. "Er ist ein super Fahrer. Von daher ist es keine Überraschung, dass er auch so ein Qualifying hinlegen kann. Ich freue mich für ihn und hoffe auf ein gutes Rennresultat."

Was möglich ist für McLaren im Rennen

Doch was ist realistisch drin für McLaren in Monza? "Erster und Zweiter", sagt Norris ganz trocken ins Mikrofon, kann sich ein Grinsen aber nicht verkneifen.

Ernsthaft fügt er hinzu: "Wir haben eine gute Ausgangslage. Hoffen wir mal, dass Überholen nicht zu einfach ist. Die schnellen Autos, Max [Verstappen] und Carlos [Sainz], die werden rasch an uns vorbeigehen, denke ich. Auch die Mercedes."

"Ich hasse es zwar, aber wenn wir P7 und P8 halten könnten, das wäre realistisch und ein gutes Ergebnis. Denn es ist eigentlich ganz einfach: Es gibt sechs Autos, die schneller sind als wir. Wir peilen also einen Doppelsieg an, aber dieser Plan könnte auch nicht aufgehen."

Ricciardo rechnet ebenfalls nicht damit, dass McLaren seine Anfangspositionen durchbringen kann: "Ich wäre überrascht, wenn wir dranbleiben könnten, so wie vergangenes Jahr."

"Es dürfte schwieriger werden, aber wir werden kämpfen und versuchen, es den anderen schwierig zu gestalten. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit. Und manchmal ist es besser für das eigene Rennen, die schnelleren Leute einfach durchzulassen."

Ricciardo froh, wieder vorne dabei zu sein

Er sei aber erst einmal "froh, wieder mal vorne dabei zu sein", sagt Ricciardo. "Es ist eine Weile her." In der Tat: Ricciardo hat im Qualifying zuletzt im Frühjahr in Imola ein besseres Ergebnis als P9 erzielt, nämlich P6, seine aktuelle Saisonbestleistung.

Teamchef Seidl freut sich über diesen Aufwärtstrend und meint: "Wichtig war bei ihm, nach der Verkündung, dass wir uns am Ende des Jahres trennen, dass man das Thema jetzt beiseitelassen kann, dass er den vollen Fokus hat und auch wir als Team die Zusammenarbeit auf einem Hoch beenden und dass wir noch gute Rennen zusammen abliefern wollen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.