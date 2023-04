McLaren: In Zukunft sollen Punkte aus eigener Kraft her

Audio-Player laden

Beim Formel-1-Rennen in Australien gab es viel Chaos und ein später Re-start wirbelte das Klassement gegen Ende noch einmal durcheinander. McLaren freute sich am Ende über Punkte, denn sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri schafften es in die Top 10. Norris wurde Sechster, sein Teamkollege kam als Achter ins Ziel. Nach dem ersten Erfolg in der Saison 2023 sollen in Zukunft Punkte aus eigener Kraft eingefahren werden, doch dafür steht harte Arbeit auf dem Programm.

Die Saison 2023 begann für McLaren mit einem Desaster: Beide Piloten wurden in Bahrain und Saudi-Arabien von der Konkurrenz abgehängt, von Punkten durfte das Team nicht einmal träumen. Mit etwas Glück und einer soliden Leistung schaffte es das Team aus Woking im Albert Park von Melbourne in die Punkteränge. War das die Wende für das angeschlagene Team und können Norris sowie Piastri in Zukunft auch ohne fremde Hilfe in die Top 10 fahren?

Teamchef Andrea Stella gibt sich nach dem dritten Saisonrennen optimistisch: "Wir bleiben auf dem Boden, denn es war ein ereignisreiches Rennen, aber es war gut, nach zwei schwierigen Rennen zu Beginn der Saison in die Punkte zu fahren". Laut Stella hätte McLaren auch in Bahrain und Saudi-Arabien punkten können, doch "einige Probleme" hätten dort bessere Ergebnisse verhindert.

"Jetzt haben wir nach drei Rennen einige gute Punkte auf dem Konto und wissen, dass wir in Baku ein neues Kapitel in dieser Saison aufschlagen werden", so Stella, der bereits erste Upgrades am McLaren-Boliden ankündigt. Dennoch will er auf dem Boden der Tatsachen bleiben: "Das wird nicht die große Wende, aber der Schritt in eine Phase mit mehreren Upgrades, die uns in Zukunft vielleicht in die Lage versetzen, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren, ohne dass das Rennen chaotisch wird."

In Australien mit zwei Autos in die Top 10 zu fahren, war für McLaren sehr wichtig, um sich vom verpatzten Saisonstart zu erholen. "Wir wollen in dieser Saison mindestens um Platz fünf kämpfen", gibt sich Stella selbstbewusst. "Wir wollen aber auf dem Boden bleiben, denn wir wissen, dass wir die zwölf Punkte auch den Umständen im Rennen zu verdanken haben." Ohne Verbesserungen am Auto sei der fünfte Platz in der Konstrukteurswertung nicht zu erreichen, meint Stella und appelliert an die Verantwortung und Motivation der McLaren-Mitarbeiter in Woking.

