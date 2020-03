McLaren: Isolierte Teammitglieder negativ auf Corona getestet

Die sieben Teammitglieder von McLaren, die in Australien auf das Coronavirus getestet wurden, haben einen negativen Befund bekommen. Das teilt der Formel-1-Rennstall am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Nachdem ein Crewmitglied in Melbourne positiv auf das Virus getestet worden war, wurden auch sieben weitere aus Sicherheitsgründen getestet und in Quarantäne gesteckt.

"Allen geht es gut, und sie sind positiver Dinge", teilt McLaren mit. Auch dem infizierten Mitglied soll es mittlerweile wieder besser gehen und er soll keine Symptome mehr zeigen.

Insgesamt befinden sich 16 McLaren-Angestellte seit der vergangenen Woche in Quarantäne: 14 aufgrund engen Kontakts mit dem infizierten Mitglied und ein weiteres Mitglied, das am Wochenende Symptome bekommen hatte. Zudem verweilen drei Angestellte aus dem Management-Bereich um Renndirektor Andrea Stella zur Unterstützung ebenfalls vor Ort.

"Es ist toll zu sehen, wie das ganze Team in diesen schwierigen Zeiten zusammenhält", sagt Teamchef Andreas Seidl. "Besonders möchte ich dem Management-Team danken, das seinen Charakter und seine Coolness unter Druck gezeigt hat, und auch dem ganzen Team, das sich ruhig und effizient auf seine Arbeit fokussiert hat und dabei geholfen hat, dass die schwierige Situation einfach zu managen war."

Seidl war ebenfalls bis Samstagabend noch in Australien geblieben und erst am Sonntagnachmittag in seiner Heimat angekommen. Jetzt kümmern er und Geschäftsführer Zak Brown sich um die weiteren Auswirkungen in der Formel 1.

Das Rennteam vor Ort befindet sich derweil in einer freiwilligen Quarantäne zuhause, dazu gehören auch die beiden Piloten Carlos Sainz und Lando Norris. "Wir müssen sie vom Rest des Teams fernhalten, auch wenn es ihnen beiden gut geht", sagt Seidl. "Aber sie sind in ständigem Austausch mit dem Team."

Als die Nachricht vom positiven Coronatest durchkam, befanden sich Seidl und Brown gerade beim Abendessen mit einem Teilhaber des Teams. Die beiden kehrten jedoch umgehend ins Hotel zurück und managten die Sachlage.

"Während sich Andreas auf die Teamführung konzentriert hat, habe ich mich um unseren Vorstand und um unsere Teilhaber gekümmert, die uns komplett unterstützt haben, und habe die anderen Teams, die Formel 1 und die FIA informiert", sagt Brown. Das Team hatte sich daraufhin offiziell vom Grand Prix zurückgezogen.

