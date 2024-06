McLaren: Keine Sorge, dass sich Miami-Update in Barcelona rächen wird

McLaren hat es mit seinen Updates geschafft, sich bei niedrigen Geschwindigkeiten zu verbessern. Dass man dafür seine Stärke im Hochgeschwindigkeitsbereich geopfert hat und der MCL38 auf schnellen Strecken wie Barcelona schlechter abschneiden wird, glaubt das Team aus Woking aber nicht.

So meint Oscar Piastri, dass es zwar keinen Zweifel daran gebe, dass andere Teams die Lücke im Highspeed-Bereich geschlossen hätten, aber McLaren habe allen Grund zu der Annahme, dass es an der Spitze auch weiterhin mitmischen könne.

"Ich denke, wir können immer noch zuversichtlich sein", sagt er. "Ich würde nicht sagen, dass wir im Hochgeschwindigkeitsbereich schwach sind, es ist nur so, dass die anderen wahrscheinlich ein wenig aufgeholt haben. Ich denke, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir auch irgendwo an der Spitze sein werden."

"Red Bull wird wahrscheinlich ein bisschen stärker sein als bisher", räumt der McLaren-Pilot mit Blick auf Spanien ein, "aber ich glaube, wir werden im Kampf dabei sein."

Geheime Antworten

Die letzten Autos aus Woking haben sich in der Regel vor allem in Hochgeschwindigkeitskurven hervorgetan. Aber die Charakteristik des Herausforderers für die Formel-1-2024 hat sich nach den Upgrades, die in Miami eingeführt wurden, verändert.

Das Team stellte fest, dass die Leistung zwar über den gesamten Bereich hinweg verbessert wurde, der größte Schritt jedoch in langsamen Kurven gemacht wurde - aus Gründen, die ihm zunächst nicht klar waren. Doch Teamchef Andrea Stella sagt nun, dass das man die Dynamik, die dabei im Spiel ist, verstanden hat.

"Wir beginnen zu verstehen, dass einige der Dinge, an denen wir gearbeitet haben, einige wichtige Verhaltensweisen des Autos freigesetzt haben, die für langsame Kurven relevant werden", sagt er. "Aber das sind Informationen, die wir nicht unbedingt weitergeben wollen, weil wir nicht wollen, dass die Konkurrenz sich das ansieht."

Herausforderung Titel

McLaren ist das Team, das in den letzten drei Rennen die meisten Punkte gesammelt hat - mit 116 Punkten vor Red Bull (106) und Ferrari (101). Und es ist diese Formkurve, die Piastri das Gefühl gibt, dass das Team als potenzieller Titelaspirant gelten kann.

"Es wird auf jeden Fall hart, aber ich denke, wir sind im Kampf dabei", sagt der Australier. "Ich glaube, wir haben in Kanada als Team die meisten Punkte geholt, zwar nicht so viele (wie Mercedes), aber es ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für uns."

"Wir waren beide sehr konstant an den letzten Wochenenden. Und ich denke, wir waren auf allen sehr unterschiedlichen Strecken stark. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir verbessern müssen, und wir reden hier über Kleinigkeiten, aber wenn man um die Meisterschaft kämpft, sind Kleinigkeiten von großer Bedeutung."

"Es wird also sehr hart werden, und offensichtlich hat Red Bull einen kleinen Vorsprung. Ich weiß nicht, wie weit wir hinter Ferrari liegen, aber wir haben ihnen einige Punkte abgenommen, also denke ich, dass wir auf jeden Fall im Rennen sind. Aber es wird eine große zweite Jahreshälfte werden, um das zu schaffen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.