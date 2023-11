McLaren: Lando Norris hätte F1-Sprint auch mit besserem Start nicht gewonnen

Das McLaren-Team ist der Meinung, dass selbst ein besserer Start es Lando Norris nicht ermöglicht hätte, vor Max Verstappen zu bleiben und den F1-Sprint beim Grand Prix von Sao Paulo in Brasilien zu gewinnen.

Nach seiner Poleposition im Sprint-Shootout am Samstagmorgen hatte Norris einen schlechteren Start als der zweitplatzierte Red-Bull-Pilot Verstappen, der in Kurve 1 innen überholte. Norris zog in die Mitte der Strecke, ließ aber letztlich die Tür für Verstappen offen, der vorbeiziehen und die Führung übernehmen konnte.

Verstappen kontrollierte dann das 24-Runden-Rennen, das vom Reifenverschleiß auf den Pirelli-Softs diktiert wurde. Während Norris zunächst in Schlagdistanz blieb, gewann der Niederländer am Ende mit einem Vorsprung von vier Sekunden.

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist der Meinung, dass selbst die Führung in Runde 1 wahrscheinlich nicht ausgereicht hätte, um Verstappen abzuwehren. Letzterer schien sein Tempo zu Beginn des Rennens zu kontrollieren. Norris blieb aber innerhalb von zwei Sekunden, was McLaren die falsche Hoffnung gab, gegen den Red Bull kämpfen zu können, bis Verstappen grünes Licht bekam, sein Tempo zu erhöhen.

"Mein Eindruck ist, dass es schwierig gewesen wäre, im zweiten Teil des Rennens vorn zu bleiben, wenn Lando in Runde 1 vor Max geblieben wäre", räumt Stella ein. "Ich denke, bis zur Mitte des Sprints war das Tempo gut. Tatsächlich erreichten wir den Mindestabstand zur Hälfte des Sprintrennens, was zu diesem Zeitpunkt fast wie 'Wow, wir können sogar angreifen' aussah."

"Aber dann konnte Verstappen seine Pace beibehalten, in einigen Fällen sogar verbessern, während bei uns die Reifen langsam nachließen. Ich denke also, wenn die Situation von der Position her umgekehrt wäre, wären wir sehr anfällig dafür geworden, überholt zu werden."

Stella sagt, dass Norris' schlechterer Start als der von Verstappen noch analysiert werden muss, meint aber, dass Norris das Richtige getan hat, indem er den Niederländer nicht aggressiver in Richtung Boxenmauer drängte: "Was die Ausfahrt aus der Startaufstellung angeht, so wurde das im Briefing besprochen", erklärt Stella.

"Ich denke, Lando und unser Ingenieur für das Kontrollsystem müssen sich gemeinsam die Daten anschauen und sehen, wo die Möglichkeiten liegen. Es könnte mit dem letzten Teil der Kupplungspedalphase zu tun haben, es könnte mit dem Durchfahren der Gänge zu tun haben. Wir werden uns das ansehen und dafür sorgen, dass wir so viel wie möglich daraus lernen."

"Was die erste Kurve angeht, so denke ich, dass es ein perfektes Manöver von beiden war. Max hatte die innere Linie, also gab es nicht viel, was Lando tun konnte. Und manchmal muss man sicherstellen, dass man im Rennen bleibt. Und das hat Lando getan", analysiert Stella.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.