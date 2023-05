McLaren MCL60 laut Zak Brown noch lange nicht ausgereift

Für den Grand Prix von Aserbaidschan am vergangenen Wochenende in Baku hatte McLaren das erste größere Update für seinen diesjährigen Formel-1-Boliden, den MCL60, dabei. Es betraf in erster Linie den Unterboden. Eines der größten Probleme des Autos, nämlich der zu große Luftwiderstand, wurde damit aber noch nicht zufriedenstellend behoben.

"Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir immer noch mit zu viel Luftwiderstand zu kämpfen haben", sagt McLaren-Boss Zak Brown in Anspielung auf das Baku-Wochenende. Dort nämlich wurde McLaren-Pilot Lando Norris dabei beobachtet, wie er selbst am Haas von Nico Hülkenberg nicht vorbeikam, weil der MCL60 nicht genügend Topspeed generierte.

"Ja, wir haben ein paar neue Teile ans Auto geschraubt, aber es wird noch mehr kommen", sagt Brown, dem in diesem Zusammenhang vollkommen bewusst ist: "Das gilt für die anderen neun Teams natürlich genauso."

Im Falle von McLaren war das Baku-Update das erste von mehreren, die im Verlauf der Formel-1-Saison 2023 geplant sind. Noch vor der Sommerpause soll laut Brown "gewissermaßen eine B-Version" des MCL60 fahrbereit sein.

Geleitet wird die technische Weiterentwicklung am McLaren-Standort in Woking neuerdings von mehreren Personen. Die Umstrukturierung der Technikabteilung, wo es jetzt drei Köpfe statt einem gibt, wurde vom neuen Teamchef Andrea Stella angestoßen.

Brown erklärt die innerhalb des McLaren Technology Center (MTC) vorgenommenen Veränderungen so: "Indem wir die Rollen klar verteilt haben, haben wir die Organisation optimiert. Andrea hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir strukturell nicht optimal aufgestellt waren. Jetzt herrscht im MTC jede Menge Energie und Klarheit."

Konkret auf den MCL60 angesprochen, sagt der McLaren-Boss: "Ich gehe davon aus, dass die kommenden Upgrades belegen werde, dass die neue Struktur funktioniert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.