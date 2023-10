McLaren mit mutiger Prognose: Mercedes kommt 2024 stark zurück!

Mercedes hat seit der Einführung mit den Ground-Effect-Autos zu kämpfen und somit seine Dominanz in der Hybrid-Ära verloren. Red Bull ist seit der Einführung des neuen Reglements das Maß aller Dinge und hat dem deutschen Team den Rang abgelaufen. McLaren-Teamchef Andrea Stella glaubt jedoch nicht, dass die aktuelle Situation von Dauer sein wird. Der Italiener rechnet in der Formel-1-Saison 2024 mit einem bärenstarken Mercedes-Team, das bereits angekündigt hat, ein völlig neues Auto konzipieren zu wollen.

Auch McLaren selbst hat 2023 einen großen Schritt nach vorne gemacht und den MCL60 vom Mittelfeld- zum Podiumsauto entwickelt. In der Konstrukteurswertung liegt der Rennstall derzeit mit 172 Punkten auf dem Konto auf dem fünften Platz. Dabei hat McLaren laut Stella noch nicht einmal 50 Prozent der aerodynamischen Ziele erreicht.

Für die Saison 2024 besteht also großes Potenzial, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, zumal das Auto im neuen Windkanal in Woking entwickelt wird. Allerdings dämpft der Teamchef die Erwartungen, dass McLaren die größte Gefahr für Red Bull sein wird, denn er rechnet mit einem großen Sprung von Mercedes, da das einstige Top-Team alles geben werde, um wieder an die Spitze zu kommen.

"Im Moment sind wir mit der Entwicklung des Autos für die kommende Saison zufrieden", sagt Stella. "Aber das wird bei allen so sein, denn jetzt werden einige Konzepte im Fahrerlager klar zu erkennen sein. Wir wissen nicht, ob wir schneller entwickeln als andere Teams, vor allem nicht, ob wir schneller sind als Red Bull."

"Aber wir dürfen Mercedes nie vergessen, denn ich glaube, das Team weiß jetzt, an welchen Bereichen es arbeiten muss", warnt Stella. "Ich denke, der Rennstall wird einen großen Sprung machen." Deshalb hält sich der McLaren-Strippenzieher auch mit Prognosen über die Hackordnung in der Saison 2024 zurück.

McLaren schaut auf sich und kann mit der Formel-1-Saison 2023 zufrieden sein, denn die gesteckten Ziele wurden erreicht. Stella lässt sich davon nicht ablenken: "Ich konzentriere mich auf den Prozess. Man kann Ziele haben, also zwei oder drei Meilensteine setzen. Aber in Wirklichkeit arbeitet man nicht auf sie hin. Man arbeitet mit der schnellsten, vernünftigsten Geschwindigkeit, die in der Entwicklung möglich ist. Und dann schaut man, wo das hinführt."

Laut Stella liegt McLaren etwas über den eigenen Erwartungen, die vor der Saison aufgestellt wurden. Darauf wolle das Team aufbauen, um den Schwung in die letzten sechs Rennen der Saison 2023 und ins nächste Jahr mitzunehmen. In der Teamwertung liegt McLaren klar vor Alpine, während Aston Martin mit einem perfekten Zielsprint noch zu knacken ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.