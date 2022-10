McLaren mit Vorteilen gegen Alpine in Austin? "Müssen vorsichtig sein"

Audio-Player laden

Die Meisterschaft an der Spitze ist zwar schon fast in trockenen Tüchern, aber hinter den drei Top-Teams kämpfen Alpine und McLaren weiterhin darum, "Best of the Rest" in der Team-Wertung hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes zu werden.

Während McLaren in Singapur ganze 22 Punkte holen konnte und damit kurzzeitig den vierten Platz in der WM ergattert hatte, schlug das französische Team in Suzuka mit 18 Punkten zurück, sodass Alpine aktuell einen Vorsprung von 13 Punkten auf McLaren hat.

In Austin könnte das Pendel jedoch wieder zugunsten des Teams aus Woking ausfallen, da spekuliert wird, dass Fernando Alonso nach seinem Motorschaden in Singapur eine Gridstrafe hinnehmen muss. Zudem zeigte McLaren eine starke Pace auf einer Runde mit den Plätzen drei und sechs von Daniel Ricciardo und Lando Norris im FT2, aber auch die Rennsimulation im ersten Training konnte sich sehen lassen.

Teamchef Andreas Seidl will sich nach dem Freitag, der aufgrund des Reifentests von Pirelli ohnehin nicht sonderlich aussagekräftig war, noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: "Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird hier wieder ein enger Kampf", sagt er über das Kräfteverhältnis mit Alpine.

"Die Alpine waren gut unterwegs in den letzten Rennen, haben gute Upgrades gebracht, sodass es nicht einfach wird, hier mit ihnen mitzuhalten. Wir versuchen natürlich auch, aus unserem Paket alles herauszukitzeln."

McLaren mit Trainingstag "zufrieden"

"Ich glaube aber, man muss vorsichtig sein, denn man kann nicht allzu viel [aus den Zeiten] herauslesen, weil es wirklich ein kontrolliertes Testprogramm war seitens Pirelli und wir auch nicht wissen, was die Konkurrenz von Pirelli gestellt bekommen hat in Bezug auf Reifen", fügt Seidl hinzu.

"Wenn wir heute auf uns selber schauen, haben wir zwei solide Sessions gehabt ohne große Probleme. Das Auto hat soweit gut funktioniert. Wichtig war auch, dass wir heute früh mit dem Alex [Palou] eine gute Session gehabt haben als Rookie. Und von daher: Soweit, so gut und zufrieden."

"Ich denke, es war ein produktiver Tag", sagt Ricciardo. "Wir werden heute Abend definitiv einige Änderungen vornehmen, um uns zu helfen. Es ist schwierig, mit dem unterschiedlichen Programm, das jeder im FT2 hatte, herauszufinden, wie konkurrenzfähig wir sind, aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben."

McLaren klagt über Bodenwellen und Wind in Austin

Sein Teamkollege Lando Norris stimmt zu, dass es für McLaren "ein vernünftiger Tag" war, obwohl er betont, dass die Unebenheiten auf dem Circuit of the Americas das Fahren zu "einer Herausforderung" machen.

"Es ist eine schwierige Strecke", sagt der Brite. "Einige Teile sind immer noch recht holprig und einige Teile der Strecke sind glatter, wo neu asphaltiert wurde. Ich denke, wir haben eine Richtung gefunden, in die wir mit der Abstimmung gehen können, also werden wir über Nacht noch ein paar Änderungen vornehmen, denn von FT1 zu FT2 schien es in die richtige Richtung zu gehen."

Die Bedingungen für die Fahrer waren am Freitag nicht gerade leicht, wie Teamchef Seidl hinzufügt, denn neben den ganzen Bodenwellen spielte auch der Wind eine Rolle, womit McLaren in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte.

"Aber gut: Es ist Teil des Spiels mit diesen neuen Autos, die ziemlich hart eingestellt sind. Aber es war heute schon nicht einfach, für die Fahrer am Limit zu fahren, weil auch der Wind ständig gewechselt hat. [Am Samstag] soll es noch mehr Wind geben und dann auch in Verbindung mit den Streckentemperaturen, mit wenig Grip. Das wird eine Herausforderung, aber wir schauen, dass wir einen richtigen Kompromiss finden, wenn es ins Qualifying geht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.