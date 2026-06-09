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McLaren muss einräumen: Waren in Monaco "einfach nicht schnell genug"

McLaren musste in Monaco einen wahren Realitätscheck erleiden, hofft aber weiterhin auf eine Trendwende wie in der Formel-1-Saison 2024

Ronald Vording
Ronald Vording
Veröffentlicht:
McLaren muss einräumen: Waren in Monaco "einfach nicht schnell genug"

McLaren-Teamchef Andrea Stella kann mit Monaco nicht zufrieden sein

Foto: Getty Getty

McLarens Doppelpodium in Miami schien, ganz ähnlich wie vor zwei Jahren, den Beginn eines Aufwärtstrends zu markieren. In Montreal führte der Rennstall dann den zweiten Teil seines Miami-Upgrade-Pakets ein, doch der Fortschritt verlief seither nicht geradlinig.

Lando Norris schied sowohl in Montreal als auch in Monaco wegen Problemen mit der Power-Unit und dem Getriebe aus, während es im Fürstentum zudem an der reinen Pace fehlte.

Der amtierende Weltmeister verlor am Freitag wegen eines weiteren Problems mit der Power-Unit wertvolle Zeit auf der Strecke, während zumindest Oscar Piastri ein vollständiges Programm absolvieren konnte. Dennoch fehlte es McLaren das gesamte Wochenende über an Pace, um ernsthaft um die Spitzenplätze zu kämpfen.

"Es gibt definitiv einen wichtigen Realitätscheck aus Kanada und Monaco", sagt McLaren-Teamchef Andrea Stella. "Und dieser Realitätscheck bedeutet vor allem, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Wir waren nicht schnell genug, ich würde sagen, besonders was die Rennpace angeht."

"Und sowohl in Kanada als auch hier waren wir nicht zuverlässig genug. Wenn wir uns die Zuverlässigkeit anschauen, hatten wir so ziemlich in allen Bereichen des Autos Probleme", gibt er zu.

"Es ist nicht so, dass es ein bestimmter Bereich wäre. Heute war es die Power-Unit, und wir hatten auch schon andere Probleme mit der Power-Unit. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich der kritischste Bereich für die Zuverlässigkeit, aber bei Lando in Kanada war es das Getriebe."

Das bedeutet, dass McLaren an beiden Fronten Arbeit vor sich hat. Die Zuverlässigkeitsprobleme müssen in Zusammenarbeit mit Mercedes HPP schnell behoben werden, während gleichzeitig mehr reine Pace benötigt wird.

"Wir nehmen also eine Leistungsbewertung und eine Zuverlässigkeitsbewertung vor. Wenn wir auf Kanada und Monaco blicken, verstehen wir diese Zuverlässigkeitsprobleme isoliert betrachtet. Wir können sie beheben. Aber wenn man so viele Probleme hat, ist das offensichtlich ein Symptom dafür, dass das Projekt noch relativ jung ist."

Ist eine Kehrtwende wie 2024 für McLaren noch möglich?

Wenn es um das Leistungsdefizit von McLaren geht, sieht Stella zwei Hauptprobleme. Erstens hat der Große Preis von Monaco gezeigt, dass es McLaren auf Strecken mit hohem Anpressdruck wie Monaco schlichtweg an Abtrieb fehlt. Zweitens hat dies auch Auswirkungen auf die 2026er-Reifen von Pirelli.

"Aus Leistungssicht habe ich schon gestern gesagt, dass es ganz klar ist, dass wir nicht genug Grip haben, hauptsächlich weil uns der aerodynamische Abtrieb fehlt", so Stella weiter.

"Und es ist auch klar, dass wir die Reifen nicht in dem Fenster zum Arbeiten bekommen, in dem sie ihre beste Leistung erbringen - besonders auf Strecken wie hier und in Kanada, wo der Asphalt extrem eben ist und die Reifen in einem ganz speziellen Bereich arbeiten."

Letzteres liegt nicht nur am McLaren-Auto selbst, sondern auch an den neuen Reifen, die für diese Saison eingeführt wurden. Da Pirelli auf stark voneinander abweichende Simulationen der Teams angewiesen war, agierte man in gewisser Hinsicht etwas konservativ.

Die Reifen müssen vor allem in der Lage sein, die für Abu Dhabi prognostizierten Abtriebswerte zu bewältigen, und wurden mit Blick darauf entwickelt. Das bedeutet jedoch, dass sie für den frühen Teil der Saison möglicherweise noch etwas zu robust sind, insbesondere für Teams, denen es im Vergleich zur Konkurrenz an Abtrieb war.

"In diesem Jahr sind die Reifen relativ steif und sie brauchen Temperatur, um gut zu funktionieren", gibt Stella zu. "Es gibt also eine lange Liste, sowohl bei der Leistung als auch bei der Zuverlässigkeit."

"Wir behalten natürlich die Denkweise bei, dass dies ein weiteres Jahr 2024 werden könnte, was das Aufholen am Ende angeht. Aber 2024 war unsere Entwicklung in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistung überzeugender. Wenn wir also im Kampf um die Weltmeisterschaft bleiben wollen, müssen wir eine Kehrtwende schaffen."

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