McLaren nach Updates: Fahrer sehen Auto jetzt in den Top 4

So schnell ändern sich die Ansprüche der Fahrer in der Formel 1: Vor wenigen Tagen wäre Lando Norris bei McLaren wohl noch froh gewesen, im Qualifying in Aserbaidschan überhaupt nur in die Top 10 einzuziehen. Nun aber hadert der britische Rennfahrer mit dem siebten Platz und glaubt, es sei noch viel mehr drin gewesen für McLaren: "Wir hätten Platz vier erreichen können!"

Aber woher kommt der neue Ehrgeiz beim Rennstall aus Woking? Das ist schnell erklärt: Die Updates am McLaren MCL60 schlagen an und haben das Auto schneller gemacht. Das behaupten zumindest Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri.

"Unsere neuen Teile funktionieren von Anfang an", sagt etwa Norris. "Bisher sind wir sauber damit unterwegs."

So nahe ist McLaren mit dem Update am vorderen Mittelfeld

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Im Formel-1-Qualifying von Baku kam Norris im McLaren bis auf 0,028 Sekunden an Fernando Alonso im Aston Martin heran. Auf den Mercedes von Lewis Hamilton fehlten ebenfalls nur 0,104 Sekunden. Bis zum Ferrari von Carlos Sainz auf dem von Norris angesprochenen vierten Platz wären es mehr als zweieinhalb Zehntel gewesen.

Norris erkennt darin "viel Positives" und einen klaren Aufwärtstrend bei McLaren durch die neuen Teile. Er erklärt: "Wir haben versucht, den Luftwiderstand des Fahrzeugs zu reduzieren. Wir fahren jetzt mit deutlich weniger Abtrieb. Der neue Unterboden funktioniert ebenfalls prima und passt gut dazu. Die Summe macht es. Und auch die Strecke. Sie kommt uns vielleicht ein bisschen entgegen."

All das stimmt Norris ausdrücklich "zufrieden", nachdem er in den vergangenen Wochen und auch vor Baku sanfte Kritik an McLaren geübt hatte. Tenor: Die Updates, die jetzt zur Verfügung stehen, hätte McLaren schon zu Saisonbeginn am Auto haben sollen. Sprich: Die gesamte Entwicklung ist in Norris' Augen verzögert.

Norris' Ehrgeiz ist geweckt, Piastri ist nicht fit

Die Baku-Leistung aber hat den Formel-1-Fahrer neu angestachelt. Er gibt an, besonders "gespannt" zu sein auf den weiteren Wochenendverlauf.

Auch Piastri spricht von einem "bisher wirklich positiven Wochenende" für McLaren. "Die Updates lassen sich gut an. Ich denke, unser Auto passt gut zu dieser Strecke. Es ist schön, etwas näher an der Spitze und an diesem Wochenende kontinuierlich an der Punkteregion dran zu sein", so meint er.

Und das, obwohl Piastri nach eigenen Angaben "nicht ganz fit" ist. Er habe in der Nacht zum Samstag "nicht viel geschlafen", so der McLaren-Fahrer. "Aber nach den wilden letzten 24 Stunden bin ich schon froh, überhaupt im Auto sein zu können."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.