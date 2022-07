McLaren: Neuer Unterboden und neuer Seitenkasten in Frankreich

Audio-Player laden

McLaren hat das nächste Upgrade mit zum Großen Preis von Frankreich gebracht und setzt dort auf einen überarbeiteten Seitenkasten und einen neuen Unterboden. Der Rennstall führt aktuell das Mittelfeld an, auch wenn man bislang von Strecke zu Strecke eine ziemlich schwankende Form hatte.

In Spanien brachte das Team sein erstes großes Upgrade-Paket und hat seinen MCL36 seitdem nur noch feingetunt. Im FIA-Dokument über die Updates in Frankreich wird aber bestätigt, dass McLaren ein überarbeitetes Seitenkasten- und Unterbodendesign als Teil eines umfassenderen Pakets fahren wird, das auch Änderungen an den Endplatten des Heckflügels und den Bremsschächten beinhaltet.

Die aktualisierte Form der Seitenkästen wird von einer neuen Position der Spiegelstrebe begleitet, die laut McLaren "Teil eines umfassenderen Paket-Updates ist, das darauf abzielt, die Gesamtlast auf beiden Achsen in Verbindung mit dem Unterboden zu verbessern."

Zu den Änderungen am Unterboden bei McLaren gehören ein neuer Diffusor, ein aktualisiertes Design des Unterbodens und der Bodenkantengeometrie, die wiederum "darauf abzielen, die Gesamtlast auf beiden Achsen zu verbessern, indem der lokale Sog um den Unterboden herum neu verteilt wird."

Das Update von McLaren kommt, nachdem Lando Norris vor dem Großen Preis von Aserbaidschan im vergangenen Monat gesagt hatte, dass das Team ein "Gesamtpaket-Upgrade" benötige, wenn es an der Spitze des Mittelfelds bleiben wolle.

Auch die Seitenästen wurden einem Update unterzogen Foto: Motorsport Images

Das Paket umfasst ein neues Winglet für den hinteren Bremsschacht, das die Kühlung der Bremsen unterstützt und so die Leistung des Fahrzeugs steigern soll.

Aufgrund der hohen Temperaturen, die in Paul Ricard an diesem Wochenende erwartet werden, werden als streckenspezifische Maßnahme auch neue interne Kanäle verwendet. Darüber hinaus wurden zusätzliche Kühloptionen an den Seitenkästen und der Motorabdeckung angebracht.

Schließlich wurden Änderungen an den Endplatten der Heckflügel der McLaren-Fahrzeuge vorgenommen, "um Probleme mit der Zuverlässigkeit zu vermeiden, die bei früheren Events aufgetreten sind."

Norris sagte am Donnerstag in Le Castellet, er habe das Gefühl, dass das Team "unser Potenzial aus dem Auto maximiert", und verwies auf den Mangel an Updates, die es im Vergleich zu seinen Konkurrenten zu den vergangenen Rennen mitgebracht hatte.

"Viele andere Leute haben in den letzten Rennen Upgrades gebracht, und wir haben es trotzdem geschafft, im Kampf zu bleiben und die nötigen Punkte zu holen", so Norris. "Wir haben also einen guten Job gemacht. Ich bin zufrieden und wir werden versuchen, so weiterzumachen."

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.