McLaren: Norris & Piastri sprechen exakt die gleiche Sprache

McLaren-Teamchef Andrea Stella freut sich, dass seine beiden Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri auf einer Wellenlänge sind - zumindest wenn es um das Feedback für das Auto angeht. Denn die beiden würden einfach die gleiche Sprache sprechen, was für die Ingenieure sehr wichtig ist, um das Auto besser zu machen.

"Es ist bemerkenswert, wie ähnlich die Kommentare der beiden Fahrer sind. Und das ist nicht nur bei den Offline-Debriefings der Fall, sondern auch wenn die Fahrer nach dem ersten Run der Session zurück an die Box kommen", sagt Stella.

Beide Fahrer würden einfach "die gleiche Terminologie" benutzen. "Es sieht so aus, als ob sie miteinander kommunizieren, bevor sie ihr Feedback abgeben", so der Teamchef. "Das ist natürlich sehr wichtig für die Ingenieure, denn es bedeutet, dass die Aussagen der Fahrer sehr konstant und klar sind und eine klare Richtung für die Abstimmung und die Entwicklung vorgeben."

Ohnehin freut sich Stella, welche gute Rolle Piastri als Rookie mittlerweile im Team einnimmt. In Silverstone konnte er mit Position vier sein bestes Formel-1-Ergebnis einfahren, und auch wenn er im Qualifying-Duell mit 1:9 gegen Norris zurückliegt, so sei er durchaus in der Lage, den erfahreneren Briten zu fordern.

"Mit so einem schnellen Fahrer ist man definitiv in der Lage, das Potenzial des Autos besser auszunutzen", sagt Stella. "In einigen Kurven ist Oscar sogar im ersten Training sofort konkurrenzfähig und teilweise auch etwas schneller als Lando, sodass dieser sagen kann: 'Okay, in dieser Kurve können wir dieses und jenes machen.'"

Und während Piastri versucht, in seinem Rookiejahr so viel wie möglich zu lernen, hat sich Norris laut Stella schon definitiv zu einem Teamleader entwickelt. "Also nicht im Sinne davon, dass er der Führende ist, sondern als Fahrer, der versucht, das Team voranzubringen und nicht nur alles hinzunehmen", lobt er.

Lando Norris ist noch bis 2025 vertraglich an McLaren gebunden, sein Teamkollege Oscar Piastri sitzt bis mindestens 2024 fest im Sattel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.