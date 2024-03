McLaren: "Optimismus und Hoffnung" im Kampf gegen Red Bull

Das McLaren-Formel-1-Team legt seine Hoffnungen auf die schnellen Kurven von Saudi-Arabien, um den Rückstand zu Max Verstappen an der Spitze zu reduzieren. Während man beim Saisonstart in Bahrain klar die vierte Kraft hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes war, könnten Oscar Piastri und Lando Norris auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Dschidda deutlich bessere Karten haben, da die schnellen Kurven in den letzten Jahren zu den Stärken des McLaren gehörten.

"Ich denke, wenn man sich die Stärken und Schwächen unseres Autos und die Stärken des Red Bull ansieht, können wir hier und auf einigen anderen Strecken hoffentlich etwas näher dran sein", vermutet Piastri. "Das steht fest. Aber ich denke, die Verfolger sind nicht allzu weit weg."

"Und der Asphalt ist auch völlig anders, er ist sehr griffig", fügt der Australier hinzu. "Das wird also ein weiterer Faktor sein, von dem wir abwarten müssen, ob er uns hilft oder behindert. Aber ich denke auch, dass es viel mehr Hochgeschwindigkeitsanteile gibt. Es wäre also interessant zu sehen, inwieweit sich das für uns auswirkt, aber ich denke, wir sind optimistisch."

Norris: Wollen wenigstens vor Mercedes sein

"Ich hoffe, es wird ein bisschen umgeschichtet", fügt Norris auf seine Prognose für das Kräfteverhältnis in Saudi-Arabien angesprochen hinzu. "Ich denke, es war klar, dass Ferrari am vergangenen Wochenende einen kleinen Schritt voraus war, Mercedes war vielleicht ein bisschen näher an uns dran, Aston lag überraschenderweise ein bisschen hinter dem, was wir erwartet hatten. Aber das kann sich auf dieser Art von Strecke leicht ändern."

"Ich hoffe, dass wir uns zumindest vor Mercedes schieben und vielleicht die Karten neu mischen können, um ein möglicher Herausforderer von Ferrari zu sein, aber auch Ferrari war hier in der Vergangenheit gut. Ich erwarte also vielleicht keine großen Veränderungen. Aber trotzdem würde ich erwarten, dass die Teams, die Sie an der Spitze gesehen haben, ziemlich ähnlich sein werden."

Dass Verstappen an Platz eins wohl weiter unerreicht bleiben wird, überrascht den 23-Jährigen nicht: "Sie haben lange vor allen anderen mit der Entwicklung dieses Autos begonnen", erklärt Norris. "Das ist also überhaupt keine Überraschung. Aber ich sehe eine Überraschung darin, wie nah wir dran waren und wie nah viele Teams dran waren."

Norris: Noch nicht alle Schwächen ausgemerzt

Im Qualifying sicherte sich Verstappen die Poleposition zwar mit mehr als zwei Zehnteln Vorsprung auf Platz zwei, doch einige Fahrer dahinter haben in ihren letzten schnellen Runden Fehler gemacht und wären ohne diese Verstappen sehr nahe gekommen, darunter auch Norris.

"Das ist allen bekannt. Und es gibt wirklich gute Fortschritte. Wir kamen zum Test mit vielen Dingen, die wir ausprobieren wollten, um diese Schwächen zu beheben. Aber nicht genug, um sagen zu können, okay, das ist einfach der Weg, den wir einschlagen müssen. Wir haben also noch eine Menge Arbeit vor uns, um diese Bereiche in Angriff zu nehmen."

Piastri: Müssen das Auto effizienter machen

Piastri denkt, dass Bahrain ein realistisches Bild davon abgegeben hat, wo McLaren in der Hackordnung wirklich steht: "Ich denke, Bahrain war ziemlich repräsentativ. Ich glaube, wir waren im Qualifying etwas konkurrenzfähiger als im Rennen, was keine große Überraschung war."

"Aber ja, ich denke, das dritt- oder viertschnellste Team ist ungefähr das, was wir erwartet haben. Wir werden also sehen, ob sich das Bild in den nächsten Rennen ein wenig ändert. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir waren ungefähr da, wo wir erwartet hatten, das ist aber keine schlechte Ausgangsposition für das Jahr."

"Das Wichtigste für uns ist, das Auto effizienter zu machen. Ich denke also, dass wir bei einem bestimmten Abtriebsniveau auf jeden Fall mithalten konnten. Ich denke, dass Red Bull, selbst wenn man sich Bahrain ansieht, immer noch ganz klar an der Spitze steht, was Effizienz und solche Dinge angeht. Aber ich glaube, wir haben einige Verbesserungen gemacht. Wir müssen nur sehen, ob wir bei den verschiedenen Abtriebsniveaus, die wir haben, das beibehalten können."

