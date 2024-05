McLaren: Piastri wäre mit Update theoretisch schneller als Norris gewesen

Lando Norris ist als großer Held aus Miami abgereist. Während der Brite am Sonntag seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte, führte Teamkollege Oscar Piastri das Rennen zwischenzeitlich zwar ebenfalls an, landete nach einer Kollision mit Carlos Sainz am Ende aber außerhalb der Punkte.

Trotzdem habe es auch beim zweiten McLaren-Fahrer "viele positive Dinge" in Miami gegeben, stellt Teamchef Andrea Stella klar und erklärt: "Ich denke, Oscar ist sich nach diesem Wochenende seiner Stärken als Fahrer noch mehr bewusst."

"Wir wussten bereits, wie schnell er auf einer Runde ist. Wenn man bedenkt, dass er nicht das volle [Update-]Paket hatte, muss ich Oscar zugutehalten, dass der Rückstand auf Lando im Qualifying kleiner war als der Unterschied des Pakets, das er hatte", so Stella.

Oder anders gesagt: Hätte Piastri das komplette Update-Paket am Auto gehabt, hätte er sich am Samstag wohl vor Norris qualifiziert. Während der Brite in Miami alle neuen Teile bekam, hatte Piastri nicht das komplette Upgrade zur Verfügung.

Trotzdem lag er im Qualifying lediglich 0,081 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. "Er hat also wirklich eine starke Leistung über eine einzige Runde unter sehr schwierigen Bedingungen erbracht", lobt Stella Piastri, der auch am Sonntag im Rennen "sehr stark" gewesen sei.

Stella: Auch Rennpace von Piastri besser als zuletzt

Er habe vor allem eine "starke Pace im ersten Stint" gehabt, betont der Teamchef. Tatsächlich führte Piastri den Grand Prix nach den Boxenstopps von Max Verstappen und Charles Leclerc sogar einige Runden an. Anders als sein Teamkollege hatte er jedoch nicht das nötige Safety-Car-Glück.

Und weil es nach dem Ende der späteren Safety-Car-Phase, die Norris in Führung brachte, den angesprochenen Unfall mit Sainz gab, für den der Spanier eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt, beendete Piastri das Rennen schließlich nur auf Position 13.

"Das tut dem Wochenende, das Oscar abgeliefert hat, keinen Abbruch", findet Stella und erklärt, Piastri habe eine bessere Rennpace als zuletzt in Japan und China gezeigt. Das sei genau das gewesen, was man sich für das Miami-Wochenende vorgenommen hatte, so Stella.

"Außerdem hat er bei diesem Rennen einmal mehr bewiesen, dass er ein starker Teamplayer ist", nennt Stella einen weiteren positiven Aspekt. Denn natürlich sei Piastri nicht glücklich darüber gewesen, dass nur Norris das volle Upgrade erhalten habe.

Gleichzeitig habe er die Entscheidung des Teams aber auch nie infrage gestellt. "Er verstand den Grund und war sofort unterstützend", lobt der Teamchef. In Imola soll dann beim nächsten Grand Prix auch Piastri das vollständige Update erhalten.

Dann wird auch wieder ein echter Vergleich mit Norris möglich sein - und nicht nur ein theoretischer.

