McLaren: Piastri zeigte beim Test "sehr vielversprechende Anzeichen"

Laut McLaren hat Oscar Piastri sein Potenzial in der Formel 1 bereits mit einer Reihe beeindruckender Runden während des Vorsaisontests in Bahrain in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt. "Oscar ist unglaublich talentiert", sagt Teamchef Andrea Stella über den ersten Eindruck von Piastri.

Der Australier wird beim Grand Prix von Bahrain am Wochenende sein Formel-1-Debüt für McLaren geben und absolvierte bei besagtem Test seine erste richtige Fahrt im neuen MCL60. Auch wenn dieser noch mit einigen Wettbewerbsschwächen zu kämpfen hat, konnte Piastri dennoch zeigen, wozu er fähig ist.

Vor allem die Art und Weise, wie der McLaren-Neuzugang am zweiten Testtag in einer Reihe von Läufen mit wenig Sprit an Bord schnell Fortschritte erzielen konnte, wird von Teamchef Stella als Beweis für sein Potenzial angeführt.

Beim ersten Versuch wurde Piastri mit 1:33.973 Minuten gestoppt. Sein zweiter Versuch war langsamer. Sein dritter Versuch führte jedoch zu einer Zeit von 1:33.878 Minuten, bevor er in seiner vierten und letzten Runde schließlich 1:33.175 Minuten erzielte, was seine schnellste Zeit bei den Testfahrten war.

Stella sieht schon jetzt steile Lernkurve

"Wir konnten einige dieser Eigenschaften bereits bei den Testfahrten mit älteren Autos sehen", sagt Stella. "Während des Tests in Bahrain hat er sich dann in einer Sequenz mit den weichen Reifen massiv verbessert. Er lernte von einem Reifensatz auf den anderen dazu. Das sind also sehr vielversprechende Anzeichen."

"Was wir von Oscar erwarten, möchte ich nicht in Form von Ergebnissen festlegen", betont sein Teamchef. "Für mich ist das Wichtigste - wie beim Auto - die Entwicklungsrate. Wichtig ist, dass man sich auf einen Prozess konzentriert und nicht auf die Ergebnisse, denn die Ergebnisse sind eine Folge des Prozesses."

Kein direkter Vergleich mit Lando Norris

"Wenn man sich zu sehr und zu früh auf ergebnisbezogene Ziele konzentriert, kann man sich davon abschrecken lassen, und das versuchen wir zu vermeiden", erklärt Stella. " Zu sagen, dass man zwei Zehntel hinter Lando sein muss oder zwei Zehntel besser als Lando, ist unserer Meinung nach nicht die richtige Herangehensweise."

"Oscar ist sehr auf sich selbst konzentriert. Wir wollen ihn auf seinem persönlichen Weg unterstützen und werden ihn mit Lando auf eine funktionale Weise vergleichen."

"Man hat ein Overlay in der Telemetrie, und es gibt immer einige gute Informationen, die man zur Verbesserung nutzen kann. Wir schauen uns das an, aber nicht, weil wir es unbedingt vergleichen wollen. Sonst erreichen wir unsere Ziele nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.