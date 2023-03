McLaren plant "eine Art B-Spezifikation" vor der Sommerpaue

Audio-Player laden

McLaren reagiert auf den schlechten Start in die Formel-1-Saison 2023 und will noch vor der Sommerpause "eine Art B-Variante" für seinen MCL60 bringen. Dies soll das zweite von drei großen Updates sein, die der Rennstall in diesem Jahr für seinen Boliden an die Strecke bringen will.

McLaren steht nach zwei Saisonrennen noch mit null Punkten da und ist aktuell Letzter der Konstrukteurswertung. Allerdings hatte das Team schon vor dem Saisonstart gemerkt, dass man im Winter die falsche Richtung bei der Entwicklung des Unterbodens gegangen war, und angefangen entgegenzusteuern.

Das erste große Update ist für das nächste Rennen in Baku Ende April geplant und soll unter anderem einen neuen Unterboden umfassen. "In Sachen Entwicklung ist das aber nur der erste Schritt", verspricht Teamchef Andrea Stella.

"Wir erwarten definitiv ein weiteres großes Upgrade, das mehr Bereiche des Autos betrifft und viel offensichtlicher sein wird. Das ist das, was man als eine Art B-Spec-Auto bezeichnen könnte", sagt er weiter. Ein drittes großes Upgrade soll dann nach der Sommerpause folgen.

"Wir haben also drei Hauptschritte: Baku, später - ich möchte mich nicht auf ein Datum festlegen, aber vor der Sommerpause - und dann nach der Sommerpause", so Stella.

Jeder Schritt soll "ein paar Zehntelsekunden bringen" - so zumindest die Hoffnung des Teamchefs - und McLaren am Saisonende zu einem Top-4-Auto machen.

"Ich denke, es wird uns auf jeden Fall helfen, näher an die Spitze des Feldes heranzurücken", sagt Oscar Piastri über das erste anstehende Update in Aserbaidschan. "Aber ich denke, wir unterschätzen nicht, dass alle anderen wahrscheinlich auch neue Teile haben werden, also werden wir sehen, wie viel Wettbewerbsfähigkeit wir dadurch gewinnen."

Änderungen in der technischen Führungsstruktur angekündigt. Technikchef James Key verlässt das Team und wird von gleich drei Führungskräften ersetzt.

Die neue Spezifikation in Baku wurde bereits vor der Umstrukturierung abgesegnet, doch die neue B-Variante im Sommer sollte bereits von den Änderungen profitieren, meint Stella.

"Das Modell wirkt sich auf die Performance-Erbringung aus, weil es das Entwicklungstempo beschleunigt", sagt er. "Wir werden die Auswirkungen natürlich nicht in Baku sehen, denn das, was in Baku kommt, wurde vor etwa zwei Monaten im Design veröffentlicht. Aber es wird sich definitiv auf die nächste Runde von Upgrades auswirken."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.