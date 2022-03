McLaren plant F1-Testprogramm für Rookies mit Vorjahresauto

Audio-Player laden

McLaren wird in diesem Jahr ein spezielles Testprogramm für Rookies durchführen, um jungen Fahrern wie dem IndyCar-Piloten Patricio O'Ward dabei zu helfen, mehr Formel-1-Kilometer zu sammeln. Der 22-Jährige gilt seit längerem als potenzieller Kandidaten für einen langfristigen Wechsel.

Allerdings waren die Möglichkeiten für ihn, in der Formel 1 zu fahren, bisher recht begrenzt. Zum bisher einzigen Einsatz kam er beim letztjährigen Young-Driver-Test in Abu Dhabi.

Da die Regeln der Formel 1 in diesem Jahr jedoch vorschreiben, dass die Teams Rookies in einigen Freitagstrainings einsetzen müssen, wird O'Ward 2022 wahrscheinlich an mehreren Grand-Prix-Wochenenden im Cockpit sitzen.

Eine Regeländerung macht's möglich

Um ihn darauf so gut wie möglich vorzubereiten, hat sich McLaren verpflichtet, ein Testprogramm mit einem 2021er-Auto durchzuführen. Diese Option hat sich dank einer Änderung der Formel-1-Testregeln für 2022 eröffnet, da die FIA den Teams nicht mehr verbietet, Vorjahresautos zu testen, wie es bisher der Fall war.

"In der Formel 1 ist es aufgrund der großen Regeländerung zum ersten Mal seit einer Weile erlaubt, das letztjährige Auto zu testen", erklärt McLaren-CEO Zak Brown. "Wir wollen also ein Testprogramm haben, wie wir es in der Vergangenheit hatten."

Welcher Rookie die Freitagseinsätze für das Team bestreiten wird, stehe noch nicht fest, wobei O'Ward durchaus infrage komme: "Gemäß der Formel-1-Regeln müssen wir jemanden für zwei Freie Trainings einsetzen, aber wir haben noch nicht entschieden, wen wir einsetzen. Aber er ist sicherlich ein Kandidat."

O'Ward und Herta mögliche Kandidaten

McLarens Bereitschaft, jemanden wie O'Ward von der IndyCar-Serie in die Formel 1 zu bringen, hänge dabei eher davon, wie er sich in einem Grand-Prix-Auto schlägt, als von seinem Erfolg auf der Strecke in Amerika, betont Brown.

"Es wird mehr darauf ankommen, was er im Formel-1-Auto leistet, deshalb müssen wir testen. Es geht nicht unbedingt darum, hier (in der IndyCar-Serie; Anm. d. R.) zu gewinnen, sondern darum, die Formel 1 zu testen, um sie mit Lando (Norris), Daniel (Ricciardo) und anderen Fahrern zu vergleichen", so der McLaren-CEO.

Während O'Ward der wahrscheinlichste Kandidat für einen Freitagseinsatz in der Formel 1 ist, sagt Brown, dass auch andere Fahrer in Betracht gezogen werden - und es gab Spekulationen, dass Colton Herta einen Versuch bekommen könnte.

Auf die Frage, ob neben O'Ward noch ein anderer IndyCar-Fahrer infrage käme, verrät nur Brown: "Es könnte einen in diesem Fahrerlager geben. Könnte sein. (...) Ich denke, Colton ist jemand, der sehr gut ist. Er war sehr beeindruckend."

